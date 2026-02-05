Millî Eğitim Akademisi (AGS) bünyesinde istihdam edilecek eğitim personeline ödenecek ek ders ücretlerinin belli olması ardından gözler bir kez daha takvime çevrildi. Akademide görev alacak eğitim personelinin haftalık ders saatleri ve alacakları ücretler unvanlara göre farklılık gösterecek. Peki, AGS sözleşmeli eğitim personeli alımı ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Akademisinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Akademinin hizmet birimleri ile Akademi bünyesinde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilebilecek.

AGS'DE KİMLER İSTİHDAM EDİLECEK?

Millî Eğitim Akademisinde doktora veya daha üst akademik ünvana veya öğretmen olarak görev yapan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar ile en az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olmak kaydıyla Bakanlık kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az 3 yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda asaleten geçirenler, sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilecek.

AGS sözleşmeli eğitim personeli alımı ne zaman?

Türkiye Gazetesi yazarı Mahmut Özay'ın özel haberine göre, Millî Eğitim Akademisi’nde sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin resmi duyurunun şubat ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor.



İSTİHDAM EDİLECEKLERİN BELİRLENME SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği", Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik'te, eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin belirlenmesi sürecine de yer verildi.



Bu kapsamda, Akademide istihdam edilecekler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından istihdam edilecekler, Millî Eğitim Akademisi Akademik Kurulunun teklif ettikleri arasından Bakan tarafından, Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler, "Eğitim Personeli Değerlendirme Formu" üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenen 3 katı adayın alınacağı sözlü sınav sonucuna göre, bunların dışından istihdam edilecekler ise Bakanlık tarafından yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.



Sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin iş ve işlemleri; istihdam edilecek yerlere, alanlara, istihdam kaynağına göre ayrı ayrı Bakanlıkça belirlenecek kontenjanı geçmeyecek şekilde planlanacak.

