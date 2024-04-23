ALES sonuçları 10 Mayıs tarihinde açıklanacak

ALES sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını adayların erişimine açtı. Adaylar, internet üzerinden soruları ve cevapları inceleyebilecek ve 10 gün boyunca bu imkandan faydalanabilecekler. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları ile ilgili detaylar şöyle...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) heyecanı tüm adayları sardı. Bu yılın ilk etabı geride kaldı ve adaylara, 150 dakikalık süre içinde toplam 100 soruya cevap verme fırsatı sunuldu. Ancak şimdi merak edilen konu, 2024-ALES/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. Merak edilen detaylar şu şekilde...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye genelinde olduğu gibi Lefkoşa ve Bişkek gibi yurtdışı sınav merkezlerinde de yapıldı. Toplamda 94 sınav merkezinde gerçekleşen sınava, 189 bin 345 aday başvuruda bulundu. Şimdi, tüm gözler sınavın sonuçlarının ilan edileceği tarihte.

ÖSYM, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını bugün erişime açtı. Adaylar, soruları ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden 10 gün boyunca inceleyebilecekler. Soru kitapçığının görüntüleme süresi, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Ancak en merak edilen konu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih. ALES sonuçları 10 Mayıs'ta ilan edilecek ve başarı durumu adaylara bildirilecek. Bu sonuçlar, adayların gelecekleri hakkında önemli bir belirleyici olacak ve 5 yıl boyunca geçerli olacak.