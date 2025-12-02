Son Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra hakem kararları yeniden gündeme taşınırken hakemliği bırakan Arda Kardeşler’in ismi tekrar tartışmaların merkezine oturdu. Arda Kardeşler hakemliği neden bıraktı tekrar gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı düdüğü sonrası hakemliği bırakmak zorunda kalan Arda Kardeşler yeniden hatırlandı. TFF Başkanı’nın açıklamaları, savunma süreci ve ayrılık kararına dair detaylar bir kez daha gündemde yer aldı.

ARDA KARDEŞLER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Eylül 2025’te Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği tartışmalı kararın ardından Arda Kardeşler’in kariyeri, TFF yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrası sona ermişti. Kardeşler, hem MHK hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından düdüğünü bırakmak zorunda kalmıştı. O dönem alınan karar ile Kardeşler’e bir daha görev verilmeyeceği açıklandı.

Arda Kardeşler’in hakemlik kariyeri, Trabzonspor’un hızlı hücumunu erken düdükle kesmesiyle başladı. Kamuoyunda büyük tepki gören bu karar sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, hakemi Riva’ya çağırdı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yapılan görüşmelerde Kardeşler hatasını kabul etti ancak Hacıosmanoğlu’nun hata değil planlı eylem açıklamaları gündem oldu.

Kardeşler’in bu ifadeler karşısında kendisini hedef gösterilmiş hissettiği, baskı altında kaldığı ve “Bu yükle yaşayamam” diyerek hakemliği bıraktığı biliniyor. Yaşanan sürecin ardından Kardeşler, HT Spor’a yaptığı açıklamada “"TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Evet, pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. ‘Planlı eylem’ ifadesi beni hedef gösterdi ve bu durum beni çok üzdü. Bahsedilen planlı eylem nedir, bunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Bu yükle yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım."

Tepkilerin ardından hakemliği bırakma kararı aldı.

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988’de Bursa’da doğdu. Futbol kökenli bir aileden gelen Kardeşler, eski milli kaleci Eser Kardeşler’in oğlu, kaleci Erce Kardeşler’in kardeşidir. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Kardeşler, hakemlik kariyerine 2009’da adım attı. İlk profesyonel maçına 2013’te çıktı ve 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig’de düzenli olarak görev almaya başladı.

2025 yılına kadar FIFA kokartlı hakem olarak önemli karşılaşmalarda düdük çalan Kardeşler, hem ulusal hem uluslararası arenada dikkat çeken bir kariyere sahipti. Ancak Eylül 2025’te yaşanan olaylar sonrasında profesyonel hakemlik kariyerini sonlandırdı.

