UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı yaklaşırken gözler yarı final rövanş maçlarına çevrildi. İlk maçta avantajı alan Nottingham Forest, deplasmanda Aston Villa’ya konuk olurken futbolseverler karşılaşmanın şifresiz yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor. İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest arasında oynanacak yarı final rövanş mücadelesi öncesinde maçın hangi kanalda, nereden yayınlanacağı, şifresiz izleme seçenekleri ve başlama saati merak konusu oldu.

ASTON VİLLA-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında oynanacak Aston Villa-Nottingham Forest karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden TRT 1’den şifresiz olarak izleyebilecek. Özellikle Avrupa Ligi finaline yükselecek takımın belli olacak olması nedeniyle mücadele büyük ilgi görüyor.

İlk maçta Nottingham Forest sahasında Aston Villa’yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etmişti. Aston Villa ise taraftarı önünde skoru çevirerek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

ASTON VİLLA-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Aston Villa-Nottingham Forest maçı TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek. Şifresiz yayın bilgileri özellikle Avrupa kupalarını takip eden futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Karşılaşmanın Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselecek ekip, Freiburg-Braga eşleşmesinin galibiyle kupaya uzanmak için mücadele edecek.

ASTON VİLLA-NOTTİNGHAM FOREST MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Nottingham Forest arasındaki UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı 7 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Karşılaşmaya İngiltere’de Aston Villa’nın sahası ev sahipliği yapacak. İlk maçın ardından oluşan skor avantajı nedeniyle rövanş mücadelesinin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2026 UEFA Avrupa Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. Final maçı Beşiktaş Park’ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak. Final öncesinde hangi iki takımın İstanbul’da sahaya çıkacağı futbol dünyasında büyük merak uyandırıyor.

