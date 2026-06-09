Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tamamlanmasının ardından gözler yeni yönetimin mazbata törenine çevrildi. Yapılan seçimde delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Aziz Yıldırım, yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanlığına seçilirken, taraftarlar ve camia şimdi ''Aziz Yıldırım mazbatayı ne zaman alacak?'' sorusunun cevabını bekliyor.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte başkanlık görevi resmiyet kazandı. Peki, Aziz Yıldırım mazbatayı ne zaman alacak?

Aziz Yıldırım mazbatayı ne zaman alacak? Fenerbahçe seçim süreci sona erdi!

AZİZ YILDIRIM MAZBATAYI NE ZAMAN ALACAK?

Fenerbahçe'de yapılan olağanüstü seçimde 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilirken, gözler şimdi kulüpten gelecek resmi duyuruya çevrildi.

Seçim sonuçlarının açıklanırken mazbata töreninin tarihi ise duyurulmadı. Spor basınında yer alan bazı haberlerde törenin 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından ise tarihi doğrulayan herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Aziz Yıldırım mazbatayı ne zaman alacak? Fenerbahçe seçim süreci sona erdi!

Geçmiş seçim süreçlerinde mazbata töreninin seçimden birkaç gün sonra düzenlenmişti. 2024 yılında gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından Ali Koç ve yönetimi 11 Haziran'da mazbatalarını teslim almıştı. Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun da bu hafta içerisinde mazbatalarını alması bekleniyor.

Aziz Yıldırım mazbatayı ne zaman alacak? Fenerbahçe seçim süreci sona erdi!

AZİZ YILDIRIM GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aziz Yıldırım, delegelerin oylarıyla Fenerbahçe Başkanlığına seçilirken yeni yönetimin resmi olarak göreve başlaması için mazbata sürecinin tamamlanması gerekiyor. Kulüpteki idari ve hukuki işlemlerin ardından gerçekleştirilecek mazbata töreniyle birlikte Yıldırım ve ekibi görevlerini resmen devralacak.

Törenin bu hafta yapılması halinde yeni yönetim de aynı süreç içerisinde resmen görevine başlamış olacak.

Aziz Yıldırım mazbatayı ne zaman alacak? Fenerbahçe seçim süreci sona erdi!

Yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, teşekkür konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Bugün camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe’dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Sn. Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz saydığımız insanların hepsinin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu stat da oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Hep beraber buna müsaade etmeyeceğiz.” “Değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz, söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler ne ise biliniz ki 15 gün içerisinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.”





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