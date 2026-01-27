Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek iddialarına yalanlama

"KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ELE GEÇİRMEK İSTEYEN KİŞİLERCE YAPILMAKTADIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır.

Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir." denildi.

