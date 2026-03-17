Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında ''Bayramda yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?'' geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, bayram süresince Türkiye genelinde yağışlı ve serin bir hava etkili olacak. İşte bayramda hava durumu tahminleri...

Bayramda yola çıkacak ve dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşlar ''Bayramda yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?'' sorusunu gündeme getirdi. Serin ve yağışlı havanın etkili olacağı bayram süresince hava durumu yakından takip edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerini paylaştı. İşte bayramda hava durumu...

Bayramda hava durumu: Yağmur yağacak mı, bayramda hava nasıl olacak?

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre arife günüyle birlikte başlayan yağışlar bayram süresince devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor.

Bayramda hava durumu: Yağmur yağacak mı, bayramda hava nasıl olacak?

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bayram boyunca yurt genelinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanaklar görülebilecekken, iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar ihtimali de söz konusu. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bayramda hava durumu: Yağmur yağacak mı, bayramda hava nasıl olacak?

BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Sıcaklık (°C) Nem (%) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Mart Salı 6 12 55 96 18 Mart Çarşamba 7 11 76 87 19 Mart Perşembe 8 10 71 83 20 Mart Cuma 7 10 85 92 21 Mart Cumartesi 8 12 84 92

BAYRAMDA ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Sıcaklık (°C) Nem (%) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Mart Salı 2 16 37 85 18 Mart Çarşamba 4 17 39 83 19 Mart Perşembe 6 9 67 92 20 Mart Cuma 4 10 68 93 21 Mart Cumartesi 5 15 49 95

Bayramda hava durumu: Yağmur yağacak mı, bayramda hava nasıl olacak?

BAYRAMDA İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Sıcaklık (°C) Nem (%) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Mart Salı 6 18 52 86 18 Mart Çarşamba 8 19 56 80 19 Mart Perşembe 7 17 56 79 20 Mart Cuma 7 15 55 75 21 Mart Cumartesi 7 15 62 79

BAYRAMDA ANTALYA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Sıcaklık (°C) Nem (%) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Mart Salı 12 19 61 89 18 Mart Çarşamba 13 21 42 87 19 Mart Perşembe 14 21 51 91 20 Mart Cuma 14 18 70 95 21 Mart Cumartesi 14 16 73 93

Haberle İlgili Daha Fazlası