2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Belçika ile Mısır arasında oynanacak mücadele olacak. Milli maçımızı geride bırakmış ve 2-0 mağlubiyet ile Avusturalya maçını tamamlamıştık. Şimdi ise diğer Dünya Kupası maçlarını izlemek isteyen futbolseverler ''Belçika-Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak ediyor. İşte Belçika-Mısır Dünya Kupası canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 maç kadrosu!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar büyük ilgi görüyor. Bu hafta da hız kesmeden sürecek olan Dünya Kupası maçları için heyecan dorukta. Peki, Belçika-Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Belçika-Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın bilgileri netleşti

BELÇİKA-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken futbolseverlerin gündemindeki karşılaşmalardan biri de Belçika ile Mısır arasında oynanacak mücadele oldu. G Grubu Belçika-Mısır maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Belçika-Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın bilgileri netleşti

BELÇİKA-MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Belçika-Mısır maçı 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. ABD'de gerçekleştirilen organizasyondaki karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Belçika-Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın bilgileri netleşti

BELÇİKA-MISIR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Belçika: T. Courtois, T. Meunier, N. Ngoy, B. Mechele, T. Castagne, Y. Tielemans, A. Onana, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard, C. De Ketelaere

Mısır: M. Shobeir, M. Hany, H. Abdelmaguid, Y. Ibrahim, A. Aboul-Fetouh, M. Attia, H. Fathy, E. Ashour, M. Salah, O. Marmoush, M. Trézéguet

Belçika-Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın bilgileri netleşti

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. Turnuva boyunca TRT 1 ve TRT Spor'da grup aşaması ile eleme turlarındaki mücadeleler canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Belçika-Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kupası canlı yayın bilgileri netleşti

BU HAFTANIN DÜNYA KUPASI MAÇLARI

15 Haziran Pazartesi:

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 (TRT 1)*

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00 (TRT 1)*

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00 (TRT Spor)

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00 (TRT 1)

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00 (TRT 1)

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

Haberle İlgili Daha Fazlası