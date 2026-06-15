Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği halka arzlara bir yenisi daha ekleniyor. Enerji ekipmanları ve transformatör üretimi alanında faaliyet gösteren Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., halka arz süreci için geri sayıma başladı. Yatırımcılar ise ''Beta Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?'' sorularının cevaplarını araştırmaya koyuldu.

Beta Enerji payları yatırımcılara hisse başına 40 TL fiyatla sunulacak. Halka arz kapsamında toplam 60 milyon 750 bin adet nominal pay satışa çıkarılacak. Bunun 55 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, 5 milyon 750 bin adet pay ise mevcut ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,43 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Halka arz sonrasında şirket sermayesi 350 milyon TL'den 405 milyon TL'ye yükselecek. Halka açıklık oranı ise yüzde 15 olacak. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?

Beta Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? BETAE koduyla borsada işlem görecek!

BETA ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

Beta Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar üç iş günü boyunca taleplerini iletebilecek. Halka arz süreci her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek.

Şirket payları sabit fiyat yöntemiyle satışa sunulacak. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından payların "BETAE" borsa kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.



Beta Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? BETAE koduyla borsada işlem görecek!

BETA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Beta Enerji halka arz katılım endeksine uygundur. Bu nedenle katılım finans ilkelerine göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza katılım sağlayabilecek.

Beta Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? BETAE koduyla borsada işlem görecek!

BETAE KAÇ LOT VERİR?

Halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yatırımcı başvuru sayısına göre kişi başına düşecek lot miktarında değişiklik yaşanabilecek.

Muhtemel katılım senaryolarına göre yapılan hesaplamalarda;

150 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 202 lot,

250 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 121 lot,

350 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 86 lot,

500 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 61 lot,

700 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 43 lot,

1,1 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 28 lot,

1,6 milyon yatırımcının katılması halinde yaklaşık 19 lot,

2,2 milyon yatırımcının katılması halinde ise yaklaşık 14 lot dağıtılması öngörülüyor.



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