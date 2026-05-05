5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmediğini araştırıyor. Dün Gaziantep ve Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Afyonkarahisar’da ise kar yağışı sonrası gözler yeni bir tatil kararına çevrilmişti. Şimdi ise ''Bugün okullar tatil mi? 5 Mayıs Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da okullar tatil edil mi?'' soruları gündemde.

Bugün okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Dün yaşanan şiddetli fırtına ve yağışlar sebebiyle iki ilde eğitime ara verilmişti. Okulların tatil olup olmadığına ilişkin en güncel bilgiler, ilgili valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. İşte, 5 Mayıs Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar valilik açıklamaları...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs 2026 Salı günü için olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı bölgelerde eğitim-öğretime ara verilmesine yönelik kararlar açıklandı. Fırtına, sağanak yağış ve önceki günlerde yaşanan hasarlar nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar geçici süreyle tatil edildi.

5 MAYIS HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Şanlıurfa’da Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitim faaliyetlerine 4 gün süreyle ara verildi. Tatil kararının bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarının okul binalarında oluşturduğu hasarın giderilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valili tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

''03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak;

Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime (4) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Gaziantep’te ise Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde hasar gören toplam 24 okulda geçici olarak eğitime ara verildi. Okulların büyük bölümünde tatil süresi 2 gün, bir okulda ise 3 gün olarak açıklandı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan tatil açıklaması ise şöyle;

''03 Mayıs 2026 Pazar günü İlimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve İlimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafindan yerinde inceleme yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak

eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür.

Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''



AFYON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahisar’da 5 Mayıs Salı günü için yeni bir tatil kararı alınmadı. Önceki gün bazı ilçelerde uygulanan eğitime ara kararı sona ererken, il genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan son duyuru ise şu şekildeydi;

''İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen ilgili tüm kurumlarımızın çalışmaları neticesinde ana arterlerimizin tamamı trafiğe açık durumdadır.

Ulaşımın yer yer kısıtlandığı az sayıdaki köy yolumuzda ise yol açma çalışmaları ekiplerimizce aralıksız sürdürülmektedir.

Ancak kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın, oluşabilecek buzlanma ve don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, trafik işaretlerine ve yönlendirmelerine hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

