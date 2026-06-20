2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak iki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Günün programında F Grubu'nda Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelirken, E Grubu'nda ise Almanya ile Fildişi Sahili kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların öncesinde ise ''ollanda-İsveç ve Almanya-Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak ediliyor.

İlk hafta sonunda İsveç üç puanla zirvede yer alırken, Hollanda bir puanla yoluna devam ediyor. Grubun ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. İsveç ise Tunus'u 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Peki, Hollanda-İsveç ve Almanya-Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, bugünkü Dünya Kupası maçları 20 Haziran 2026...

Bugünkü Dünya Kupası maçları 20 Haziran: Hollanda-İsveç ve Almanya-Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BUGÜNKÜ DÜNYA KUPASI MAÇLARI 20 HAZİRAN

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı bugün de devam ediyor. Günün erken saatlerinde oynanan karşılaşmalarda Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederken Brezilya da Haiti karşısında 3-0'lık galibiyet elde etti. D Grubu'nda ise Millilerimiz Paraguay'a 1-0 yenik düşmüştü.

Akşam saatlerinde ise Hollanda-İsveç ve Almanya-Fildişi Sahili maçları futbolseverleri bekliyor.

Bugünkü Dünya Kupası maçları 20 Haziran: Hollanda-İsveç ve Almanya-Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta?

HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

F Grubu'nun kritik mücadelesinde Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bugünkü Dünya Kupası maçları 20 Haziran: Hollanda-İsveç ve Almanya-Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALMANYA-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

E Grubu'nda günün bir diğer önemli maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşılaşacak. Mücadele bugün saat 23.00'te TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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