Dünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman? Avrupa Elemeleri E Grubu Fikstürü açıklandı
Dünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman soruları gündemden düşmüyor. A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında ABD ve Meksika ile oynanan hazırlık maçlarıyla temposunu artıran Ay-Yıldızlılar Eylül ayında başlayacak olan eleme maratonunda önemli mücadelelere çıkacak.
Dünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak gibi sorular futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Haziran ayında yapılan hazırlık sürecinde ABD’yi 2-1 mağlup eden Türkiye, Meksika karşısında ise sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi ise Türkiye'nin milli maç takvimi ve Dünya Kupası elemeleri için tarihler netlik kazanmış durumda.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa kıtasındaki eleme karşılaşmaları 21 Mart 2025'te başladı, 18 Kasım 2025’e kadar sürecek. Grup aşamasında mücadele edecek olan takımlar, hem Dünya Kupası bileti almak hem de play-off aşamasına kalabilmek için yoğun bir fikstürde ter dökecek.
Dünya Kupası Elemeleri sürecinde A Milli Futbol Takımımız da E Grubu'nda sahaya çıkacak.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
- 4 Eylül 2025 / 19:00 - Gürcistan -Türkiye
- 7 Eylül 2025 / 21:45 - Türkiye - İspanya
- 11 Ekim 2025 / 21:45 - Bulgaristan - Türkiye
- 14 Ekim 2025 / 21:45 - Türkiye - Gürcistan
- 15 Kasım 2025 / 20:00 - Türkiye - Bulgaristan
- 18 Kasım 2025 / 22:45 - İspanya - Türkiye
2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?
Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. Turnuva 12 farklı grupta 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek ve toplamda 104 karşılaşma oynanacak.
Açılış müsabakası 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın başkenti Meksiko'daki Azteca Stadı’nda yapılacak.
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF VE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup ikincileri ile Uluslar Ligi’nden gelen takımlar arasında oynanacak play-off karşılaşmaları 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Dünya Kupası finalleri ise 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın büyük finali 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu’nda yapılacak.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ
A Grubu Maçları
04/09/2025 21:45 Slovakya - Almanya
04/09/2025 21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
07/09/2025 21:45 Lüksemburg - Slovakya
07/09/2025 21:45 Almanya - Kuzey İrlanda
10/10/2025 21:45 Almanya - Lüksemburg
10/10/2025 21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya
13/10/2025 21:45 Kuzey İrlanda - Almanya
13/10/2025 21:45 Slovakya - Lüksemburg
14/11/2025 22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda
14/11/2025 22:45 Lüksemburg - Almanya
17/11/2025 22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg
17/11/2025 22:45 Almanya - Slovakya
B Grubu Maçları
05/09/2025 21:45 Slovenya - İsveç
05/09/2025 21:45 İsviçre - Kosova
08/09/2025 21:45 Kosova - İsveç
08/09/2025 21:45 İsviçre - Slovenya
10/10/2025 21:45 İsveç - İsviçre
10/10/2025 21:45 Kosova - Slovenya
13/10/2025 21:45 Slovenya - İsviçre
13/10/2025 21:45 İsveç - Kosova
15/11/2025 22:45 İsviçre - İsveç
15/11/2025 22:45 Slovenya - Kosova
18/11/2025 22:45 Kosova - İsviçre
18/11/2025 22:45 İsveç - Slovenya
C Grubu Maçları
05/09/2025 21:45 Yunanistan - Beyaz Rusya
05/09/2025 21:45 Danimarka - İskoçya
08/09/2025 21:45 Beyaz Rusya - İskoçya
08/09/2025 21:45 Yunanistan - Danimarka
09/10/2025 21:45 Beyaz Rusya - Danimarka
09/10/2025 21:45 İskoçya - Yunanistan
12/10/2025 19:00 İskoçya - Beyaz Rusya
12/10/2025 21:45 Danimarka - Yunanistan
15/11/2025 22:45 Yunanistan - İskoçya
15/11/2025 22:45 Danimarka - Beyaz Rusya
18/11/2025 22:45 İskoçya - Danimarka
18/11/2025 22:45 Beyaz Rusya - Yunanistan
D Grubu Maçları
05/09/2025 21:45 İzlanda - Azerbaycan
05/09/2025 21:45 Ukrayna - Fransa
09/09/2025 19:00 Azerbaycan - Ukrayna
09/09/2025 21:45 Fransa - İzlanda
10/10/2025 21:45 İzlanda - Ukrayna
10/10/2025 21:45 Fransa - Azerbaycan
13/10/2025 21:45 İzlanda - Fransa
13/10/2025 21:45 Ukrayna - Azerbaycan
13/11/2025 20:00 Azerbaycan - İzlanda
13/11/2025 22:45 Fransa - Ukrayna
16/11/2025 20:00 Ukrayna - İzlanda
16/11/2025 20:00 Azerbaycan - Fransa
E Grubu Maçları
04/09/2025 19:00 Gürcistan - Türkiye
04/09/2025 21:45 Bulgaristan - İspanya
07/09/2025 16:00 Gürcistan - Bulgaristan
07/09/2025 21:45 Türkiye - İspanya
11/10/2025 21:45 İspanya - Gürcistan
11/10/2025 21:45 Bulgaristan - Türkiye
14/10/2025 21:45 Türkiye - Gürcistan
14/10/2025 21:45 İspanya - Bulgaristan
15/11/2025 20:00 Gürcistan - İspanya
15/11/2025 20:00 Türkiye - Bulgaristan
18/11/2025 22:45 Bulgaristan - Gürcistan
18/11/2025 22:45 İspanya - Türkiye
F Grubu Maçları
06/09/2025 19:00 Ermenistan - Portekiz
06/09/2025 21:45 İrlanda - Macaristan
09/09/2025 19:00 Ermenistan - İrlanda
09/09/2025 21:45 Macaristan - Portekiz
11/10/2025 19:00 Macaristan - Ermenistan
11/10/2025 21:45 Portekiz - İrlanda
14/10/2025 21:45 Portekiz - Macaristan
14/10/2025 21:45 İrlanda - Ermenistan
13/11/2025 20:00 Ermenistan - Macaristan
13/11/2025 22:45 İrlanda - Portekiz
16/11/2025 17:00 Macaristan - İrlanda
16/11/2025 17:00 Portekiz - Ermenistan
G Grubu Maçları
04/09/2025 19:00 Litvanya - Malta
04/09/2025 21:45 Hollanda - Polonya
07/09/2025 19:00 Litvanya - Hollanda
07/09/2025 21:45 Polonya - Finlandiya
09/10/2025 21:45 Finlandiya - Litvanya
09/10/2025 21:45 Malta - Hollanda
12/10/2025 19:00 Hollanda - Finlandiya
12/10/2025 21:45 Litvanya - Polonya
14/11/2025 20:00 Finlandiya - Malta
14/11/2025 22:45 Polonya - Hollanda
17/11/2025 22:45 Hollanda - Litvanya
17/11/2025 22:45 Malta - Polonya
H Grubu Maçları
06/09/2025 21:45 Avusturya - Güney Kıbrıs
06/09/2025 21:45 San Marino - Bosna-Hersek
09/09/2025 21:45 Bosna-Hersek - Avusturya
09/09/2025 21:45 Güney Kıbrıs - Romanya
09/10/2025 21:45 Avusturya - San Marino
09/10/2025 21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek
12/10/2025 16:00 San Marino - Güney Kıbrıs
12/10/2025 21:45 Romanya - Avusturya
15/11/2025 20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya
15/11/2025 22:45 Bosna-Hersek - Romanya
18/11/2025 22:45 Romanya - San Marino
18/11/2025 22:45 Avusturya - Bosna-Hersek
I Grubu Maçları
05/09/2025 21:45 İtalya - Estonya
05/09/2025 21:45 Moldova - İsrail
08/09/2025 21:45 İsrail - İtalya
09/09/2025 21:45 Norveç - Moldova
11/10/2025 19:00 Norveç - İsrail
11/10/2025 21:45 Estonya - İtalya
14/10/2025 19:00 Estonya - Moldova
14/10/2025 21:45 İtalya - İsrail
13/11/2025 20:00 Norveç - Estonya
13/11/2025 22:45 Moldova - İtalya
16/11/2025 22:45 İsrail - Moldova
16/11/2025 22:45 İtalya - Norveç
J Grubu Maçları
04/09/2025 17:00 Kazakistan - Galler
04/09/2025 21:45 Lihtenştayn - Belçika
07/09/2025 19:00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn
07/09/2025 21:45 Belçika - Kazakistan
10/10/2025 17:00 Kazakistan - Lihtenştayn
10/10/2025 21:45 Belçika - Kuzey Makedonya
13/10/2025 21:45 Galler - Belçika
13/10/2025 21:45 Kuzey Makedonya - Kazakistan
15/11/2025 17:00 Kazakistan - Belçika
15/11/2025 20:00 Lihtenştayn - Galler
18/11/2025 22:45 Galler - Kuzey Makedonya
18/11/2025 22:45 Belçika - Lihtenştayn
K Grubu Maçları
06/09/2025 16:00 Letonya - Sırbistan
06/09/2025 19:00 İngiltere - Andorra
09/09/2025 21:45 Sırbistan - İngiltere
09/09/2025 21:45 Arnavutluk - Letonya
11/10/2025 16:00 Letonya - Andorra
11/10/2025 21:45 Sırbistan - Arnavutluk
14/10/2025 21:45 Letonya - İngiltere
14/10/2025 21:45 Andorra - Sırbistan
13/11/2025 22:45 İngiltere - Sırbistan
13/11/2025 22:45 Andorra - Arnavutluk
16/11/2025 20:00 Arnavutluk - İngiltere
16/11/2025 20:00 Sırbistan - Letonya
L Grubu Maçları
05/09/2025 21:45 Karadağ - Çek Cumhuriyeti
05/09/2025 21:45 Faroe Adaları - Hırvatistan
08/09/2025 21:45 Hırvatistan - Karadağ
08/09/2025 21:45 Cebelitarık - Faroe Adaları
09/10/2025 21:45 Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan
09/10/2025 21:45 Faroe Adaları - Karadağ
12/10/2025 19:00 Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti
12/10/2025 21:45 Hırvatistan - Cebelitarık
14/11/2025 22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları
14/11/2025 22:45 Cebelitarık - Karadağ
17/11/2025 22:45 Çek Cumhuriyeti - Cebelitarık
17/11/2025 22:45 Karadağ - Hırvatistan