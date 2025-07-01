Dünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman? Avrupa Elemeleri E Grubu Fikstürü açıklandı

Dünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman soruları gündemden düşmüyor. A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında ABD ve Meksika ile oynanan hazırlık maçlarıyla temposunu artıran Ay-Yıldızlılar Eylül ayında başlayacak olan eleme maratonunda önemli mücadelelere çıkacak.

Dünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak gibi sorular futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Haziran ayında yapılan hazırlık sürecinde ABD’yi 2-1 mağlup eden Türkiye, Meksika karşısında ise sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi ise Türkiye'nin milli maç takvimi ve Dünya Kupası elemeleri için tarihler netlik kazanmış durumda.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa kıtasındaki eleme karşılaşmaları 21 Mart 2025'te başladı, 18 Kasım 2025’e kadar sürecek. Grup aşamasında mücadele edecek olan takımlar, hem Dünya Kupası bileti almak hem de play-off aşamasına kalabilmek için yoğun bir fikstürde ter dökecek.

Dünya Kupası Elemeleri sürecinde A Milli Futbol Takımımız da E Grubu'nda sahaya çıkacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

4 Eylül 2025 / 19:00 - Gürcistan -Türkiye

7 Eylül 2025 / 21:45 - Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025 / 21:45 - Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025 / 21:45 - Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025 / 20:00 - Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025 / 22:45 - İspanya - Türkiye

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. Turnuva 12 farklı grupta 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek ve toplamda 104 karşılaşma oynanacak.

Açılış müsabakası 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın başkenti Meksiko'daki Azteca Stadı’nda yapılacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF VE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup ikincileri ile Uluslar Ligi’nden gelen takımlar arasında oynanacak play-off karşılaşmaları 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Dünya Kupası finalleri ise 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın büyük finali 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu’nda yapılacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

A Grubu Maçları

04/09/2025 21:45 Slovakya - Almanya

04/09/2025 21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda

07/09/2025 21:45 Lüksemburg - Slovakya

07/09/2025 21:45 Almanya - Kuzey İrlanda

10/10/2025 21:45 Almanya - Lüksemburg

10/10/2025 21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya

13/10/2025 21:45 Kuzey İrlanda - Almanya

13/10/2025 21:45 Slovakya - Lüksemburg

14/11/2025 22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda

14/11/2025 22:45 Lüksemburg - Almanya

17/11/2025 22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

17/11/2025 22:45 Almanya - Slovakya

B Grubu Maçları

05/09/2025 21:45 Slovenya - İsveç

05/09/2025 21:45 İsviçre - Kosova

08/09/2025 21:45 Kosova - İsveç

08/09/2025 21:45 İsviçre - Slovenya

10/10/2025 21:45 İsveç - İsviçre

10/10/2025 21:45 Kosova - Slovenya

13/10/2025 21:45 Slovenya - İsviçre

13/10/2025 21:45 İsveç - Kosova

15/11/2025 22:45 İsviçre - İsveç

15/11/2025 22:45 Slovenya - Kosova

18/11/2025 22:45 Kosova - İsviçre

18/11/2025 22:45 İsveç - Slovenya

C Grubu Maçları

05/09/2025 21:45 Yunanistan - Beyaz Rusya

05/09/2025 21:45 Danimarka - İskoçya

08/09/2025 21:45 Beyaz Rusya - İskoçya

08/09/2025 21:45 Yunanistan - Danimarka

09/10/2025 21:45 Beyaz Rusya - Danimarka

09/10/2025 21:45 İskoçya - Yunanistan

12/10/2025 19:00 İskoçya - Beyaz Rusya

12/10/2025 21:45 Danimarka - Yunanistan

15/11/2025 22:45 Yunanistan - İskoçya

15/11/2025 22:45 Danimarka - Beyaz Rusya

18/11/2025 22:45 İskoçya - Danimarka

18/11/2025 22:45 Beyaz Rusya - Yunanistan

D Grubu Maçları

05/09/2025 21:45 İzlanda - Azerbaycan

05/09/2025 21:45 Ukrayna - Fransa

09/09/2025 19:00 Azerbaycan - Ukrayna

09/09/2025 21:45 Fransa - İzlanda

10/10/2025 21:45 İzlanda - Ukrayna

10/10/2025 21:45 Fransa - Azerbaycan

13/10/2025 21:45 İzlanda - Fransa

13/10/2025 21:45 Ukrayna - Azerbaycan

13/11/2025 20:00 Azerbaycan - İzlanda

13/11/2025 22:45 Fransa - Ukrayna

16/11/2025 20:00 Ukrayna - İzlanda

16/11/2025 20:00 Azerbaycan - Fransa

E Grubu Maçları

04/09/2025 19:00 Gürcistan - Türkiye

04/09/2025 21:45 Bulgaristan - İspanya

07/09/2025 16:00 Gürcistan - Bulgaristan

07/09/2025 21:45 Türkiye - İspanya

11/10/2025 21:45 İspanya - Gürcistan

11/10/2025 21:45 Bulgaristan - Türkiye

14/10/2025 21:45 Türkiye - Gürcistan

14/10/2025 21:45 İspanya - Bulgaristan

15/11/2025 20:00 Gürcistan - İspanya

15/11/2025 20:00 Türkiye - Bulgaristan

18/11/2025 22:45 Bulgaristan - Gürcistan

18/11/2025 22:45 İspanya - Türkiye

F Grubu Maçları

06/09/2025 19:00 Ermenistan - Portekiz

06/09/2025 21:45 İrlanda - Macaristan

09/09/2025 19:00 Ermenistan - İrlanda

09/09/2025 21:45 Macaristan - Portekiz

11/10/2025 19:00 Macaristan - Ermenistan

11/10/2025 21:45 Portekiz - İrlanda

14/10/2025 21:45 Portekiz - Macaristan

14/10/2025 21:45 İrlanda - Ermenistan

13/11/2025 20:00 Ermenistan - Macaristan

13/11/2025 22:45 İrlanda - Portekiz

16/11/2025 17:00 Macaristan - İrlanda

16/11/2025 17:00 Portekiz - Ermenistan

G Grubu Maçları

04/09/2025 19:00 Litvanya - Malta

04/09/2025 21:45 Hollanda - Polonya

07/09/2025 19:00 Litvanya - Hollanda

07/09/2025 21:45 Polonya - Finlandiya

09/10/2025 21:45 Finlandiya - Litvanya

09/10/2025 21:45 Malta - Hollanda

12/10/2025 19:00 Hollanda - Finlandiya

12/10/2025 21:45 Litvanya - Polonya

14/11/2025 20:00 Finlandiya - Malta

14/11/2025 22:45 Polonya - Hollanda

17/11/2025 22:45 Hollanda - Litvanya

17/11/2025 22:45 Malta - Polonya

H Grubu Maçları

06/09/2025 21:45 Avusturya - Güney Kıbrıs

06/09/2025 21:45 San Marino - Bosna-Hersek

09/09/2025 21:45 Bosna-Hersek - Avusturya

09/09/2025 21:45 Güney Kıbrıs - Romanya

09/10/2025 21:45 Avusturya - San Marino

09/10/2025 21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek

12/10/2025 16:00 San Marino - Güney Kıbrıs

12/10/2025 21:45 Romanya - Avusturya

15/11/2025 20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya

15/11/2025 22:45 Bosna-Hersek - Romanya

18/11/2025 22:45 Romanya - San Marino

18/11/2025 22:45 Avusturya - Bosna-Hersek

I Grubu Maçları

05/09/2025 21:45 İtalya - Estonya

05/09/2025 21:45 Moldova - İsrail

08/09/2025 21:45 İsrail - İtalya

09/09/2025 21:45 Norveç - Moldova

11/10/2025 19:00 Norveç - İsrail

11/10/2025 21:45 Estonya - İtalya

14/10/2025 19:00 Estonya - Moldova

14/10/2025 21:45 İtalya - İsrail

13/11/2025 20:00 Norveç - Estonya

13/11/2025 22:45 Moldova - İtalya

16/11/2025 22:45 İsrail - Moldova

16/11/2025 22:45 İtalya - Norveç

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J Grubu Maçları

04/09/2025 17:00 Kazakistan - Galler

04/09/2025 21:45 Lihtenştayn - Belçika

07/09/2025 19:00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn

07/09/2025 21:45 Belçika - Kazakistan

10/10/2025 17:00 Kazakistan - Lihtenştayn

10/10/2025 21:45 Belçika - Kuzey Makedonya

13/10/2025 21:45 Galler - Belçika

13/10/2025 21:45 Kuzey Makedonya - Kazakistan

15/11/2025 17:00 Kazakistan - Belçika

15/11/2025 20:00 Lihtenştayn - Galler

18/11/2025 22:45 Galler - Kuzey Makedonya

18/11/2025 22:45 Belçika - Lihtenştayn

K Grubu Maçları

06/09/2025 16:00 Letonya - Sırbistan

06/09/2025 19:00 İngiltere - Andorra

09/09/2025 21:45 Sırbistan - İngiltere

09/09/2025 21:45 Arnavutluk - Letonya

11/10/2025 16:00 Letonya - Andorra

11/10/2025 21:45 Sırbistan - Arnavutluk

14/10/2025 21:45 Letonya - İngiltere

14/10/2025 21:45 Andorra - Sırbistan

13/11/2025 22:45 İngiltere - Sırbistan

13/11/2025 22:45 Andorra - Arnavutluk

16/11/2025 20:00 Arnavutluk - İngiltere

16/11/2025 20:00 Sırbistan - Letonya

L Grubu Maçları

05/09/2025 21:45 Karadağ - Çek Cumhuriyeti

05/09/2025 21:45 Faroe Adaları - Hırvatistan

08/09/2025 21:45 Hırvatistan - Karadağ

08/09/2025 21:45 Cebelitarık - Faroe Adaları

09/10/2025 21:45 Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan

09/10/2025 21:45 Faroe Adaları - Karadağ

12/10/2025 19:00 Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti

12/10/2025 21:45 Hırvatistan - Cebelitarık

14/11/2025 22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları

14/11/2025 22:45 Cebelitarık - Karadağ

17/11/2025 22:45 Çek Cumhuriyeti - Cebelitarık

17/11/2025 22:45 Karadağ - Hırvatistan