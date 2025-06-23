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Milli maçlar ne zaman? Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli maçlar ne zaman? Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımızın ABD ve Meksika ile yaptığı hazırlık maçlarının ardından gözler 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne çevrildi. Taraftarlar tarafından merakla sorulan Milli maçlar ne zaman sorusu cevap buldu. Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri nihayet belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için mücadele eden A Milli Futbol Takımımız 2025 yılında oldukça yoğun bir maç temposuyla sahaya çıkmaya devam ediyor.

Haziran ayında tamamlanan hazırlık karşılaşmalarının ardından ay-yıldızlılar gözünü Eylül ayında başlayacak eleme grubundaki kritik maçlara dikti. Milli maçlar ne zaman, Türkiye'nin maçı ne zaman?

Milli maçlar ne zaman? Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri - 1. Resim

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım Dünya Kupası yolculuğuna daha sağlam hazırlanmak amacıyla 2025 Haziran ayında iki hazırlık mücadelesi oynadı.

7 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşan millilerimiz sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak moral buldu. 11 Haziran’da güçlü rakip Meksika ile oynanan karşılaşmada millilerimiz 1-0’lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. Şimdi ise tüm gözler Eylül'de başlayacak olan Türkiye'nin kalan milli maçlarında.

Milli maçlar ne zaman? Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

  • 4 Eylül 2025 | 19:00
    Gürcistan – Türkiye (Dünya Kupası Elemeleri)
  • 7 Eylül 2025 | 21:45
    Türkiye – İspanya (Dünya Kupası Elemeleri)
  • 11 Ekim 2025 | 21:45
    Bulgaristan – Türkiye (Dünya Kupası Elemeleri)
  • 14 Ekim 2025 | 21:45
    Türkiye – Gürcistan (Dünya Kupası Elemeleri)
  • 15 Kasım 2025 | 20:00
    Türkiye – Bulgaristan (Dünya Kupası Elemeleri)
  • 18 Kasım 2025 | 22:45
    İspanya – Türkiye (Dünya Kupası Elemeleri)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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