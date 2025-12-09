10 Kasım'da başlayan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden devam ediyor. Henüz başvuru yapmayanlar e-Devlet son başvuru tarihini merak ediyor.

81 il genelinde TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor. Başvurularını erteleyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden son başvuru tarihini merak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başvuru tarihlerine ilişkin detayları açıkladı.

E-DEVLET TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi son başvuru tarihi, başvuru şekline göre değişiyor. e-Devlet üzerinden başvurmak isteyen vatandaşlar için son tarih 18 Aralık 2025 olarak açıklandı. Anlaşmalı bankalar olan; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'ndan yapılan başvurular 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

e-Devlet TOKİ son başvuru tarihi ne zaman? 500 bin konut başvuruları devam ediyor

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

Kurada ismi çıkmayan vatandaşların 5 bin TL'lik başvuru ücretleri iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

