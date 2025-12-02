İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar sürerken başvuru süreci ve ilçelerin açıklanacağı tarih merak edilmeye devam ediyor. TOKİ’nin rayiç bedelin altında kiraya sunacağı yeni model, şehirdeki konut erişilebilirliği açısından yakından takip ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin ortak çalışmasıyla geliştirilen kiralık konut modeli, İstanbul’da sosyal konut ihtiyacına yönelik yeni bir alternatif sunuyor. 500 bin sosyal konut projesinden ayrı olarak yürütülen bu modelde, kiralama sürecinin detayları, başvuru şartları ve ilçelere ilişkin açıklamaların kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLARI NEREDE YAPILACAK?

İstanbul’da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için henüz kesin ilçe listesi açıklanmadı. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü planlamanın ardından mahalle ve ilçe bazlı yerleşim alanları kamuoyuyla paylaşılacak. Projenin hem Anadolu hem de Avrupa yakasında hayata geçirileceği, bu nedenle dağılımın kentin farklı bölgelerine yayılan geniş bir kapsama sahip olacağı aktarılıyor.

TOKİ İstanbul kiralık konutları nerede, hangi ilçelere yapılacak? 15 bin kiralık konut başvuru tarihleri

İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

İlçeler, resmi olarak duyurulmamış olmasına rağmen TOKİ kaynakları yapılan değerlendirmelerde konutların kentin hem gelişen hem de konut ihtiyacı yoğun bölgelerine dağıtılacağını işaret ediyor.

TOKİ’nin bu projede hedefi, ilçelerin yalnızca konut kapasitesine göre değil, erişilebilir kira politikası doğrultusunda sosyal dengeleri gözeterek belirlenmesi. Bu nedenle açıklama yapılmadan kesin bir liste paylaşılmıyor. Resmi ilçe duyurusu yapıldığında hem yerleşim alanları hem de konut sayıları detaylı olarak ilan edilecek.

TOKİ İstanbul kiralık konutları nerede, hangi ilçelere yapılacak? 15 bin kiralık konut başvuru tarihleri

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

İstanbul’da kiralık konut başvuruları için henüz resmi takvim açıklanmadı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi 10 Kasım itibarıyla başvuruları almaya başlamış olsa da kiralık konut modeli için ayrı bir süreç işletilecek. Bakanlık tarafından hazırlıkların sürdüğü ve yakın zamanda başvuru takviminin duyurulacağı ifade edildi.

Başvurular tıpkı diğer TOKİ projelerinde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacak ve belirlenen tarihlerde ilçe bazlı ekranlar açılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. Konut teslimleri ise kura sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası