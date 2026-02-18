Empa Elektronik talep toplama süreci başlıyor. Empa Elektronik halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verecek merak edilirken talep toplamanın ardından Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanıyor. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 22,35 seviyesinde olacak.

Empa Elektronik halka arzında pay başına fiyat 22,00 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemi sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak. Toplam halka arz büyüklüğünün 836 milyon TL olması beklenirken, şirketin payları “EMPAE” koduyla Borsa İstanbul’da yer alacak. Peki, Empa Elektronik halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verecek?

Empa Elektronik halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verecek? EMPAE talep toplama tarihleri

EMPA ELEKTRONİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Empa Elektronik halka arzının katılım endeksine uygun olarak talep toplayacak. Talep toplama 19-20 Şubat'ta gerçekleşecek.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Empa Elektronik halka arzında toplam 38 milyon adet pay satışa sunulacak. Payların 29 milyon adedi sermaye artırımı 9 milyon adedi ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara dağıtılacak.

Dağıtımın yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle yapılacağı açıklandı. Halka arza katılım sayısına göre kişi başına düşecek lot miktarı değişmekle birlikte, 500 bin katılım olması halinde yatırımcı başına yaklaşık 46 lot düşebileceği tahmin ediliyor.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Empa Elektronik için talep toplama süreci 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arzda pay başına fiyat 22,00 TL olarak sabitlenirken, yatırımcılar taleplerini aracı kurumlar üzerinden iletebilecek.



EMPA ELEKTRONİK NE İŞ YAPIYOR?

Empa Elektronik, uzay, havacılık ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda teknolojik çözüm tedariki hizmeti sunuyor.

Empa Elektronik’in aviyonik sistemler, elektromekanik parçalar, yarı iletkenler ve elektronik bileşenler gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda tedarik ve teknik destek sunduğu belirtiliyor. Şirketin KAAN, HÜRKUŞ, HÜRJET, TOGG ve Altay Tankı gibi milli projelerde de tedarikçi olarak yer aldığı aktarıldı.

