Türk müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Erol Köse hem sahne performansları hem de yapımcılık kariyeriyle uzun yıllar gündemde kalmıştı. Köse kariyeri boyunca farklı alanlarda projelere imza atarken hayatını kaybettiği haberiyle yeniden gündeme geldi. Köse'nin kaybı sevenlerini derinden sarsarken kamuoyunca ''Erol Köse öldü mü, kimdir, kaç yaşında, nereli?'' gibi sorular da araştırılmaya başlandı.

Eski şarkıcı ve yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Köse'nin sevenleri ve sanat camiası vefat haberinin ardından Erol Köse'nin ölüm nedenine dair araştırmalara başladı. Peki, Erol Köse öldü mü, kimdir, kaç yaşındaydı? Erol Köse neden öldü?

Erol Köse öldü mü, kimdir, kaç yaşındaydı? Eski şarkıcı ve yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

EROL KÖSE ÖLDÜ MÜ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

60 yaşındaki yapımcı Erol Köse'nin İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak bölgesinde bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16. kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürerken, Köse’nin düşüşünün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Ölümün intihar mı yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği yapılacak detaylı araştırmaların ardından belli olacak.



EROL KÖSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1965 yılında Elazığ’da doğan Erol Köse, hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi.

ürk müzik sektöründe hem sahne hem de yapımcılık alanında faaliyet göstermiş isimlerden biri olan köse 60 yaşında hayatını kaybetti.

Üniversite yıllarında kurulan Komedi Dans Üçlüsü ile tanınan Köse grupla sahne gösterileri gerçekleştirerek geniş kitlelere ulaştı. Grup kariyerinin sona ermesinin ardından müzik dünyasında yoluna yapımcı olarak devam etti.

Prodüktörlük kariyerinde birçok sanatçının albüm çalışmalarında yer alan Köse, 1990’lı yıllardan itibaren müzik piyasasında etkili bir isim haline geldi. Bunun yanı sıra televizyon programlarında yorumculuk yaparak magazin dünyasında da görünürlüğünü sürdürdü. İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı da vardır.

