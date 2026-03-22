Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve Süper Lig'e doğrudan yükselme mücadelesini yakından ilgilendiren dev randevuda lider Erzurumspor, en yakın takipçilerinden Esenler Erokspor deplasmanına konuk oluyor. Peki, Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında play-off ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek önemli bir karşılaşma oynanacak. İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor, sahasında lider Erzurumspor FK’yı ağırlayacak.

ESENLER EROKSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı açısından merak ediliyor. Karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca müsabaka beIN SPORTS 2 üzerinden de izlenebilecek.

Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

ESENLER EROKSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 19.00’da Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak. 66 puanla 2. sırada bulunan Erzurumspor FK, deplasmanda kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 63 puanla üçüncü sırada yer alan Esenler Erokspor ise sahasında galip gelerek rakibiyle puan farkını kapatmayı hedefliyor.

