İtalya Serie A’da sezonun son düzlüğüne girilirken heyecan dorukta! Karşılaşmaya saatler kala ''Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı, Fiorentina-Inter maçı nerede izlenir, hangi kanalda?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri...

Ligin zirvesindeki Inter 29 maçta topladığı 68 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Milan 63 puanla ikinci sıradayken, Napoli 62 puanla üçüncü basamakta. İnter'in bu akşamki rakibi Fiorentina ise 28 puanla 16. sırada yerini aldı. Peki, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı, Fiorentina-Inter maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

FIORENTINA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İtalya Serie A’da oynanacak Fiorentina-Inter maçı S Sport 2 ekranlarından canlı ve şifreli yayınalancak. Mücadele Floransa'daki Artemio Franchi Stadyumu’nda oynanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Hakan Çalhanoğlu’nun Fiorentina karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

FIORENTINA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fiorentina ile Inter arasındaki mücadele 22 Mart Pazar günü saat 22.45’te başlayacak.

FIORENTINA-INTER MUHTEMEL 11

Fiorentina: De Gea, Dodô, Pongračić, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Brescianini, Mandragora, Guðmundsson, Kean

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco, Thuram, P. Esposito

