Eurovision 2025 saat kaçta başlıyor, nasıl, nereden izlenir? 69. Eurovision şarkı yarışması şifresiz canlı yayında!

Eurovision 2025 şarkı yarışması bu akşam başlıyor. 37 ülkeden yarışmacılar, ülkelerine şampiyonluğu götürebilmek için sahne alacak. Yarışmayı izlemek isteyenler ise Eurovision şifresiz canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

69. Eurovision şarkı yarışması, İsviçre'nin Basel şehrinde başlıyor. 37 ülkenin katılımı ile düzenlenen Eurovision 2025 şarkı yarışması canlı yayın bilgileri belli oldu.

EUROVİSİON 2025 SAAT KAÇTA?

2025 Eurovision şarkı yarışması, İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakobshalle Arena'da yapılacak. İki yarı final ve büyük finalden oluşan etkinliğin takvimi belli oldu. Buna göre, bu akşam, Eurovision ilk yarı finali 13 Mayıs Salı Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.

EUROVİSİON NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Şarkı yarışmasını yakından takip edenler, izleyebilecekleri kanal ya da platformu araştırıyor. Türkiye'de televizyon kanallarında gösterilmeyecek olan 2025 Eurovision şarkı yarışması, resmi Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

EUROVISION CANLI YAYIN LİNKİ

ETKİNLİK TAKVİMİ

İlk Yarı Final: 13 Mayıs 2025 Salı, Türkiye saatiyle 22.00

İkinci Yarı Final: 15 Mayıs 2025 Perşembe, Türkiye saatiyle 22.00

Büyük Final: 17 Mayıs 2025 Cumartesi, Türkiye saatiyle 22.00