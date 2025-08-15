Evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım desteği ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Binlerce vatandaş ağustos ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını sorgulatıyor.. Memur maaş katsayısında yapılan son düzenleme sonrası, evde bakım yardımı ücreti de güncellenerek zamlı şekilde yatırılacak. Peki, 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? İşte, yeni tutarlar ve güncel ödeme takvimiyle ilgili tüm soruların cevapları...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı. Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.

Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilir.

BU SENE 37,4 MİLYAR LİRA EVDE BAKIM YARDIMI YAPILDI

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ödemelerin 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Hali hazırda 529 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”