Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanan dev derbi, hem zirve yarışına hem de rekabete dair tansiyonu yeniden yükseltti. İki takımın şampiyonluk hesapları arasında derbinin kazananı gündeme geldi. Maçta golleri atan futbolcular merak ediliyor.

Ligin ilk iki sırasını paylaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de sezonun en kritik maçlarından birine çıktı. Tribünlerde büyük koreografiler, sahada ise yüksek tempo ve bol temaslı bir oyun vardı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı golleri kim attı, derbiyi kim kazandı?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Kadıköy’deki derbide perdenin açılışını Galatasaray yaptı. 27. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip kaleye yönelen Leroy Sane, önce Edson Alvarez’i ardından Skriniar’ı geçerek şutunu gönderdi.

Maçın son sözü ise uzatma anlarında Fenerbahçe’den geldi. 90+5. dakikada sol kanattan Levent Mercan’ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Jhon Duran, kafayla topu Uğurcan’ın soluna bıraktı ve skoru 1-1’e getirdi.

DERBİYİ KİM KAZANDI?

Kadıköy’de oynanan derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ilk yarıda Leroy Sane ile öne geçerken, Fenerbahçe uzatma dakikalarında Jhon Duran’ın golüyle skoru eşitledi. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe’nin korner sonrası bulduğu gol, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Pozisyonda Milan Skriniar’ın topa elle müdahale ettiği tespit edilince hakem golü geçersiz saydı. Bu karar, maçın ardından hem sahada hem de yorumcularda en çok tartışılan başlıklar arasında yer aldı.

Editör:İREM ÖZCAN

