Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak

Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45&#039;te başlayacak ve Exxen&#039;den canlı yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Olympiakos Fenerbahçe maçını hangi kanal verecek, sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçı detayları araştırılıyor. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, şifresiz mi? Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bugün 17. maçını oynayacak. UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan devi Olympiakos ile çeyrek final maçında karşılaşacak. Olympiakos Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Peki Olympiakos-Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak - 1. Resim

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos’la karşılaşacak. 11 Nisan Perşembe günü Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak - 2. Resim

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Olympiakos maçını İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacakken mücadelenin dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic oldu. 

FENERBAHÇE AVRUPA KUPASI KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet kazandı. 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı. Sarı Lacivertli ekip  rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Akdeniz yine göçmenlere mezar oldu: 9 ölü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anneye babaya kardeşe eşe bayram mesajları 2024... Dualı, ayetli Ramazan Bayramı mesajları - HaberlerAnneye babaya kardeşe eşe bayram mesajları 2024... Dualı, ayetli Ramazan Bayramı mesajlarıRamazan Bayramı kutlama mesajı... 2024 en yeni uzun ve kısa bayram tebrik mesajları - HaberlerRamazan Bayramı kutlama mesajı... 2024 en yeni uzun ve kısa bayram tebrik mesajlarıBaykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi - HaberlerBaykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisiHamas lideri İsmail Henniye hakkında - HaberlerHamas lideri İsmail Henniye hakkındaFenerbahçe - Eczacıbaş play-off finali ikinci maç 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak - HaberlerFenerbahçe - Eczacıbaş play-off finali ikinci maç 13 Nisan Cumartesi günü oynanacakBayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler - HaberlerBayram tatilinde ailecek izlenebilecek filmler
Sonraki Haber Yükleniyor...