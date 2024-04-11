Fenerbahçe Olympiakos maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak

Olympiakos Fenerbahçe maçını hangi kanal verecek, sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçı detayları araştırılıyor. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman, şifresiz mi? Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bugün 17. maçını oynayacak. UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan devi Olympiakos ile çeyrek final maçında karşılaşacak. Olympiakos Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Peki Olympiakos-Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos’la karşılaşacak. 11 Nisan Perşembe günü Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Olympiakos maçını İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacakken mücadelenin dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic oldu.

FENERBAHÇE AVRUPA KUPASI KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet kazandı. 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı. Sarı Lacivertli ekip rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.