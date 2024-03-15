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Haberler > Haberler > Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacak

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanal veriyor? | Fenerbahçe Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe’yi zorlu rakipler bekliyor. Fenerbahçe’nin Konferans Ligi kura çekimi bu yapılacak. Peki, Fenerbahçe Konferans kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin de yer aldığı Konferans Ligi çeyrek final kura çekiminin başlama saati ve yayınlanacağı kanal!

Fenerbahçe Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi birazdan başlıyor. Konferans Ligi’nde çeyrek finale kalan temsilcimiz Fenerbahçe’de son 8 takım arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi saat kaçta başlayacak? İşte kura çekimi ile ilgili detaylar…

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak. Kura çekimi UEFA TV’den canlı izlenebilecek. Ayrıca Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi TV8,5 ve EXXEN’den de yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN ÇEYREK FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final muhtemel rakipleri: Fiorentina, Viktoria Plzen, PAOK, Club Brugge, Lille, Aston Villa, Olympiakos.

Kura çekiminde seri başı bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacak - 1. Resim

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde olacak. Turnuvanın finali ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacak - 2. Resim

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİNİ HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final kura çekimini Türkiye’de EXXEN ve TV8,5 vermektedir. Kura çekimini UEFA TV’den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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