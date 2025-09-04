Furkan Dölek kimdir, bulundu mu? Türk fizikçi tutukevinde çıktı! Kardeşi konuştu...

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN gibi önemli fizik projelerinde görev alan oğulları Doktor Furkan Dölek’ten 27 Ağustos'tan beri haber alamadıklarını söylemişti. Endişeli aile bilim adamı olan oğullarına ABD'de ne olduğunu merak etmiş, yetkililerden yardım istemişti. Furkan Dölek'in son durumu merak konusu oldu. Gündeme damga vuran haber sonrası Türk Fizikçi Furkan Dölek'in kim olduğu, ABD'de ne iş yaptığı, bulunup bulunmadığı araştırıldı. Furkan Dölek olayında son dakika gelişmesi yaşandı, kardeşinden açıklama geldi. Peki Furkan Dölek nerede, yaşıyor mu? İşte detaylar...

FURKAN DÖLEK KİMDİR, NERELİ?

Furkan Dölek aslen Adanalıdır. Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek, dünyanın önde gelen fizik projelerinde görev aldı, uluslararası alanda saygın bir bilim insanı olarak tanınır. Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurt dışına gönderildi ve doktorasını İsviçre’de tamamladı. 2023 yılında ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edilen Dölek, kariyeri boyunca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın en önemli araştırma merkezlerinde kritik görevler üstlendi. Akademik kariyeri boyunca 500’ün üzerinde makale yayımlayan ve makaleleri 20 binden fazla atıf alan Dölek, özellikle karanlık madde ve yüksek enerji fiziği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Resimdekiler Furkan Dölek'in anne ve babası...

FURKAN DÖLEK OLAYI NE?

Bilim adamı Furkan Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Türk fizikçinin bu paylaşımı üzerine Nisan 2024’te vizesi iptal edildi ve işten kovuldu.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Furkan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyordu.

FURKAN DÖLEK BULUNDU MU, NEREDE?

Son dakika haberi gece yarısı geldi, günlerdir aranan Furkan Dölek bulundu. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu bilim adamı Furkan Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

Adana'daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, yardımlarını esirgemeyen tüm dışişleri yetkililerine ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluk görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Coşkun, kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı.

Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in "en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak" olduğunu ifade etti.

Coşkun, Dölek'le ilgili gelişmeleri New York Başkonsolosluğunun yakından takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.