Kış dönümüne yaklaşırken sabah karanlığı ve erken akşam çökmesi günlük hayatı etkiliyor. Güneş'in dik geldiği tarihle birlikte gün uzunluklarındaki değişim yeniden merak konusu oldu. Günler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gecenin tarihi araştırılıyor.

2025’in en uzun gecesine yaklaşırken “Günler ne zaman uzamaya başlayacak?” sorusu yeniden gündeme taşındı. Kasım ayının ilerlemesiyle sabah geç aydınlanan havalar ve kısa günler, özellikle işe ve okula erken gidenlerin dikkatini çekiyor.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR 2025?

Günlerin uzamaya başlaması astronomik olarak 21 Aralık kış dönümüyle başlıyor. Bu tarihte Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne en dik açıyla ulaşıyor ve Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Kış dönümüyle birlikte Güneş yeniden kuzeye doğru hareket etmeye başlarken gündüz süreleri adım adım artıyor.

Bu tarihten sonra günler milisaniye ölçeğinde bile olsa uzamaya başlayacak ve bu değişim ocak ayı boyunca daha belirgin hale gelecek. Gündüzlerin belirgin şekilde uzadığı dönem ise ocak sonundan itibaren fark ediliyor.

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? 2025'in en uzun gecesine sayılı gün kaldı

EN KISA GÜNDÜZ NE ZAMAN?

En kısa gündüz, her yıl olduğu gibi 21 Aralık’ta yaşanıyor. Bu tarihte Güneş en geç doğup en erken batıyor. 2025 yılı için de aynı durum geçerli olacak ve güneşlenme süresi yılın en düşük seviyesine inecek. Türkiye’nin bulunduğu enlemlerde gündüz süresi ortalama 9 saat civarında seyrediyor.

EN UZUN GECE NE ZAMAN, KAÇ SAAT?

En uzun gece yine 21 Aralık’ta yaşanıyor. Bu tarih, Kuzey Yarımküre’de yılın en uzun karanlık süresi anlamına geliyor. 2025 yılında da Türkiye’de gece süresi ortalama 14-15 saate yaklaşan bir uzunluğa sahip olacak.

Uzun gecenin ardından ışığın artmasıyla birlikte gündüz süresi her gün birkaç saniye uzuyacak

