Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede görülebilen Hazer yılanı hakkında bilgilendirici bir paylaşım yayımladı. Yapılan açıklamada, ekosistemin önemli türlerinden biri olan Hazer yılanının insanlara zarar vermeyen ve doğadaki canlı dengesinin korunmasına katkı sağlayan bir tür olduğu vurgulandı. Peki, Hazer Yılanı zehirli midir, nerede yaşar?

Vatandaşların yaz aylarında daha sık karşılaşabildiği Hazer yılanı, bilimsel adıyla Dolichophis caspius olarak biliniyor. Anadolu'nun bazı bölgelerinde görülen tür, kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutması nedeniyle tarım alanları ve doğal hayatta önemli görevler üstleniyor. Peki, Hazer Yılanı zehirli midir, nerede yaşar, ne yer? İşte, Hazer yılanı özellikleri...

Hazer Yılanı zehirli midir, nerede yaşar? Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden duyuru!

HAZER YILANI ZEHİRLİ MİDİR?

Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Hazer yılanı zehirli türler arasında yer almıyor. İnsanlara zarar vermeyen bu yılan türü, doğadaki canlı dengesinin korunmasında önemli rol oynuyor.

Uzmanlar vatandaşların yılanla karşılaştıklarında sakin olmalarını ve zarar vermemelerini öneriyor.

Hazer Yılanı zehirli midir, nerede yaşar? Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden duyuru!

HAZER YILANI NEREDE YAŞAR?

Hazer yılanı; Balkanlar, Doğu Avrupa'nın bazı bölgeleri ve Türkiye'nin belirli kesimlerinde görülebiliyor. Nevşehir'de ise Kızılırmak Vadisi, Gülşehir çevresi, Avanos, Ürgüp, Acıgöl ve Ihlara Vadisi gibi alanlarda rastlanabiliyor.

Hazer yılanı genellikle açık araziler, kayalık yamaçlar, vadi çevreleri ve tarım alanlarında yaşamayı tercih ediyor.

Hazer Yılanı zehirli midir, nerede yaşar? Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden duyuru!

HAZER YILANI NE YER, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Avrupa'nın en büyük yılan türlerinden biri olan Hazer yılanının boyu genellikle 140 ila 160 santimetre arasında değişiyor, bazılarında 2 metreyi dahi aşabiliyor. Küçük memeliler, kuş yavruları, kertenkeleler ve küçük yılanlarla beslenen Hazer yılanı özellikle kemirgenlerin kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor. Hızlı hareket eden ve gündüz aktif olan Hazer yılanı, uzun ve ince yapısıyla dikkat çekiyor.

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