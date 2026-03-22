Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Bodrum FK, ligin 32. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Sporseverler İstanbulspor-Bodrum FK maçının yayın detaylarını ve maç saatini araştırıyor.

Sipay Bodrum FK, galibiyet serisini İstanbul deplasmanında da sürdürerek ilk iki yolunda iddiasını korumayı hedefliyor. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Son iki haftayı kayıpsız geçen ve ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Bodrum temsilcisinin bu kritik sınavı, hem play-off hattını hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Taraftarlar, "İstanbulspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda?" sorusuna cevap ararken, yayıncı kuruluş programı da netlik kazandı.

İstanbulspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte yayın bilgileri

Trendyol 1. Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran TRT'niin tabii Spor 6 üzerinden izlenebilecek. Aynı zamanda Bein Sports Max 1 üzerinden yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor ile Sipay Bodrum FK arasındaki 32. hafta mücadelesi, 22 Mart 2026 Pazar günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğü saat 16.00’da çalacak ve Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda futbol heyecanı başlayacak. Maç günü İstanbul’da serin ve yağışlı bir havanın etkili olması beklenirken, zeminin durumu ve hava şartlarının oyun stratejilerini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Aynı gün ve saatte Trendyol 1. Lig'de diğer kritik karşılaşmalar da oynanacak. Alagöz Holding Iğdır FK ile Arca Çorum FK mücadelesi de yine saat 16.00'da TRT Spor ekranlarında yerini alacak.

