İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tugay, görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Peki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kimdir, neden istifa etti?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Açıklamasında son dönemde alınan ihraç kararlarına ve parti içindeki gelişmelere tepki gösteren Tugay, özellikle İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirdi.

Bu kararın İzmir'in siyasi iradesine yönelik bir haksızlık olduğunu ifade eden Tugay, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

CEMİL TUGAY NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan gelişmelerin partiye zarar verdiğini savunarak, görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kimdir, neden istifa etti?

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olan Cemil Tugay, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Büyük kızı yüksek lisans, oğlu üniversite ve küçük kızı lisede öğrenim görmektedir. Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Siyaset Ve Sivil Toplum Kuruluşu Geçmişi

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.

2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.

2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.

2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.

2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı.

2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.

2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

2019-2024 yıllarında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

18.06.2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek Bağımsız Belediye başkanı olarak görevine devam etmektedir.

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