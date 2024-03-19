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İzmir son anket sonuçları açıklandı! Piar Araştırma yerel seçim anketi 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir son anket sonuçları açıklandı! Piar Araştırma yerel seçim anketi 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı, sorusuna cevap aranıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde anket çalışmaları hız kazandı. Seçmenin nabzını yoklayan son anketler belli oluyor. İzmir'de 2024 Türkiye yerel seçimleri için seçmenin nabzı yoklandı. İzmir ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Peki, Piar Araştırma son ankete göre hangi aday önde? İzmir son seçim anketi sonuçları ne diyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

Piar Araştırma, İzmir için son anket sonuçlarını duyurdu. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde İzmir özelinde yapılan anket çok konuşulacak. Peki, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek seçmen hangi partinin adayını destekleyecek? Seçmen İzmir'i hangi adaya emanet edecek? Seçim olsa hangi parti kazanır? Piar Araştırma  son anket sonuçları 2024 haberimizde... 

İzmir son anket sonuçları açıklandı! Piar Araştırma yerel seçim anketi 2024 - 1. Resim

İZMİR SON ANKET SONUÇLARI 2024

Piar Araştırma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için son anket sonuçlarını paylaştı. Piar Araştırma tarafından yapılan anket, 12 Mart - 16 Mart tarihleri arasında 2 bin 900 katılımcının katılımıyla gerçekleştirildi.  2024 son anket sonuçları şöyle...

PİAR ARAŞTIRMA YEREL SEÇİM İZMİR ANKETİ

Piar Araştırma  İzmir ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltti. Güncel 2024 anket araştırmasına göre;

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay yüzde 50,4

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ yüzde 37,5

DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Akın Birdal / Türkan Aslan yüzde 5,2

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale yüzde 4,7

Diğer yüzde 2,2

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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