Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı olduğu gibi izleyicilerin yakın takibinde. 14 Kasım tarihli yayın akışının paylaşılmasıyla birlikte dizinin bu akşam ekranda olup olmayacağı yeniden gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti’nin 113. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Show TV’nin 14 Kasım yayın akışının açıklanmasıyla birlikte dizinin ekran durumu netleşirken, yeni bölümün konusuna dair ayrıntılar da merak edilmeye devam ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV’nin 14 Kasım Cuma yayın akışında Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle saat 20.00’de yer alıyor. Dizinin tekrar değil yeni bölümüyle ekranlara gelmesi planlanıyor. Cuma günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, uzun süredir olduğu gibi bu hafta da prime time kuşağında izleyicisiyle buluşacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaşanan C130 uçak kazası nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ertelenmişti. Bu nedenle Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayını ertelenebilir. Dizinin resmi kanallarından gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü 14 Kasım Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da Show TV ekranlarında ve resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ 113. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti’nin 113. bölümü, Show TV yayın akışına göre bu akşam saat 20.00’de ekranlara gelecek. Yeni bölümde, hikayeyi tamamen değiştirebilecek türden gelişmeler yaşanıyor. Nursema’nın Demet-Firaz ilişkisini öğrenmesiyle aile içinde büyük bir kriz başlarken, Ömer cezaevinden çıkmış olsa da Kıvılcım’a tavrı eskisi gibi olmayacak.

Teknede yaşanacak büyük tehlike ise bölümün en merak edilen sahneleri arasında. Işıl, Doğa ve Mustafa'yı bekleyen son izleyicileri heyecanlandırıyor.

Kızılcık Şerbeti 113. bölüm tarihi

14 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti(Yeni Bölüm)

00:15 Veliaht (Tekrar)

İREM ÖZCAN

