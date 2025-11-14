Veliaht’ın 10. bölümü 13 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmedi. Dizinin yayınlanmama nedeni ve yeni bölüm tarihinin ne zaman olduğu merak edilirken yapım ekibi resmi açıklama yaptı.

NOW TV’nin sevilen dizisi Veliaht, 13 Kasım Perşembe günü beklenen 10. yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Yayın akışında bölümü göremeyen izleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başladı.

VELİAHT 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Veliaht’ın 10. bölümünün gelecek hafta perşembe akşamı, yani 20 Kasım 2025 tarihinde yayınlanması planlanıyor. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, yeni bölümün bir haftalığına ertelendiği açıklandı.

Yapım ekibi, yayın akışının gelecek hafta itibarıyla normal düzenine döneceğini ve Veliaht’ın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. Yeni bölüm tanıtımlarının ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Veliaht 10. bölüm 20 Kasım Perşembe günü ekrana gelecek.

VELİAHT YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Türkiye, 11 Kasım’da Gürcistan-Azerbaycan sınırında gerçekleşen ve 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasıyla büyük bir acı yaşadı. Yaşanan kayıp sonrasında televizyon kanalları ve yapım ekipleri yayın akışlarında değişikliğe gitti.

Veliaht dizisi de bu kapsamda 13 Kasım Perşembe günkü yeni bölümünü yayınlamadı. Resmi açıklamada, yas nedeniyle bölümün ertelendiği belirtilerek “Milletimizin başı sağ olsun” mesajı paylaşıldı.

Veliaht dizisi yayın akışındaki değişiklik nedeniyle ekrana gelmedi.

VELİAHT 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veliaht'ın 10. bölümünde Timur, kardeşi Gülşah ile yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır ancak Timur'un onu kurtarmak için planları yolunda gitmez. Büşra'nın babasını manipüle ederek onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya arasında gerilime yol açar. Timur'un mazot krizini seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.

İREM ÖZCAN

