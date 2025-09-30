Kuruluş Orhan dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri belli oldu

ATV’nin çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu sezon yeni adıyla “Kuruluş Orhan” olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziye katılan Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay ve Şükrü Özyıldız gibi önemli isimler ve karakter detayları şimdiden dikkat çekiyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Kuruluş Orhan'ın yeni sezonda oyuncu kadrosu dikkat çekti. Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu, Osman Bey'in yaşlılık halini Cihan Ünal canlandıracak. Bunun dışında, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman Kutlu, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi

Mahassine Merabet, Nilüfer Hatun

Şükrü Özyıldız, Komutan Vasilyus

Cihan Ünal, Osman Bey (yaşlılığı)

Sena Mercan, Halime Hatun

Bennu Yıldırımlar, Mahun Hatun

Barış Falay, Şahinşah Bey

Burak Sergen, Tekfur Saroz

Can Atak, Kara Halil

Özcan Varaylı ve Numan Çakır, toy beyleri

Tevfik Erman Kutlu, Avcı Bey

Sevinç Kıranlı, Didar

Onur Bay, Yiğit

KURULUŞ ORHAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Dizi, çarşamba akşamları 20.00'de yayınlanmaya devam edecek.