Kuruluş Orhan dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri belli oldu
Kuruluş Osman'ın devamı olan Kuruluş Orhan dizisi yeni hikayesi ve oyuncu kadrosu merakla bekleniyor. Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kuruluş Orhan dizisi oyuncuları ve karakterleri belli oldu.
ATV’nin çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu sezon yeni adıyla “Kuruluş Orhan” olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziye katılan Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay ve Şükrü Özyıldız gibi önemli isimler ve karakter detayları şimdiden dikkat çekiyor.
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Kuruluş Orhan'ın yeni sezonda oyuncu kadrosu dikkat çekti. Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu, Osman Bey'in yaşlılık halini Cihan Ünal canlandıracak. Bunun dışında, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman Kutlu, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ KARAKTERLERİ
Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi
Mahassine Merabet, Nilüfer Hatun
Şükrü Özyıldız, Komutan Vasilyus
Cihan Ünal, Osman Bey (yaşlılığı)
Sena Mercan, Halime Hatun
Bennu Yıldırımlar, Mahun Hatun
Barış Falay, Şahinşah Bey
Burak Sergen, Tekfur Saroz
Can Atak, Kara Halil
Özcan Varaylı ve Numan Çakır, toy beyleri
Tevfik Erman Kutlu, Avcı Bey
Sevinç Kıranlı, Didar
Onur Bay, Yiğit
KURULUŞ ORHAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Dizi, çarşamba akşamları 20.00'de yayınlanmaya devam edecek.