TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kütahya’da hayata geçirilecek konutlar için kura heyecanı şimdiden başladı. Kütahya merkez ve ilçelerini kapsayan projelerde hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişle belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar “Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?” sorusuna cevap ararken çekiliş tarihi ve kura yeri netleşti.

Kütahya TOKİ kura çekilişi için geri sayıma başlandı. Kütahya merkezdeki büyük konut projesinin yanı sıra Seyitömer başta olmak üzere Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domanıç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçeleri için de aynı gün ve aynı saatte kura çekimi yapılacak. Peki, Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kütahya’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak TOKİ kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonrası asil ve yedek isim listeleri netleşmiş olacak.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

TOKİ tarafından paylaşılan kura takvimine göre Kütahya’daki projelerin kura işlemleri 09.02.2026 tarihinde saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde canlı yayında gerçekleşecek.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kütahya TOKİ kura çekimi daha önceki illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak. Kura işlemleri TOKİ’nin resmi yayın kanalı üzerinden TOKİ YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

Tüm başvuru sahipleri hak sahiplerinin belirlendiği kura anını canlı yayında izleme imkanına sahip olacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

KÜTAHYA TOKİ KURA SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları noter onay sürecinden geçiyor sonra da asil ve yedek hak sahipliği bilgileri açıklanıyor. Tüm süreç tamamlandığında sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor.

Ayrıca noter işlemlerinin sona ermesinin ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de yansıyor. Başvuru yapan vatandaşlar e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden adlarının asil ya da yedek listede yer alıp almadığını görüntüleyebiliyor.

TOKİ KURA SONUCU ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILACAK PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ 1174/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1174 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 2 KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 3 KÜTAHYA ALTINTAŞ KÜTAHYA ALTINTAŞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 4 KÜTAHYA ASLANAPA KÜTAHYA ASLANAPA 96/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 5 KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 6 KÜTAHYA DOMANİÇ KÜTAHYA DOMANİÇ 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 7 KÜTAHYA DOMANİÇ KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 8 KÜTAHYA DUMLUPINAR KÜTAHYA DUMLUPINAR 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 9 KÜTAHYA EMET KÜTAHYA EMET 96/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 10 KÜTAHYA GEDİZ KÜTAHYA GEDİZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 11 KÜTAHYA GEDİZ KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 12 KÜTAHYA GEDİZ KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 13 KÜTAHYA GEDİZ KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 14 KÜTAHYA HİSARCIK KÜTAHYA HİSARCIK 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 15 KÜTAHYA PAZARLAR KÜTAHYA PAZARLAR 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 16 KÜTAHYA SİMAV KÜTAHYA SİMAV 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 17 KÜTAHYA SİMAV KÜTAHYA SİMAV AKDAĞ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 18 KÜTAHYA SİMAV KÜTAHYA SİMAV ÇİTGÖL 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 19 KÜTAHYA SİMAV KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 20 KÜTAHYA SİMAV KÜTAHYA SİMAV KUŞU 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 21 KÜTAHYA SİMAV KÜTAHYA SİMAV NAŞA 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 22 KÜTAHYA ŞAPHANE KÜTAHYA ŞAPHANE 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 23 KÜTAHYA TAVŞANLI KÜTAHYA TAVŞANLI 575/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 575 HALK BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 24 KÜTAHYA TAVŞANLI KÜTAHYA TAVŞANLI KURUÇAY 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 25 KÜTAHYA TAVŞANLI KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ 26 KÜTAHYA TAVŞANLI KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 09.02.2026 11:00 HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ

