Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava katılacak yüz binlerce öğrenci ve veli ''LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?'' sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte sınav tarihindeki değişiklik netleşirken, oturum saatlerinin ise aynı şekilde uygulanacağı duyuruldu.

LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, sınav salonlarına giriş kuralları, soru dağılımı ve oturum aralarına ilişkin detaylar öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 LGS için geri sayım başladı!

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

LGS iki ayrı oturum halinde uygulanacak. İlk oturum olan sözel bölüm sabah saat 09.30'da başlayacak. Öğrenciler bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden yöneltilecek soruları cevaplayacak.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Sayısal bölümde öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden hazırlanan soruları cevaplamaları istenecek.

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 LGS için geri sayım başladı!

LGS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sabah saat 09.30'da başlayan sözel oturum, ayrılan sürenin tamamlanmasıyla birlikte saat 10.45'te sona erecek.

Ardından verilen aranın tamamlanmasıyla ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sayısal bölüm için tanınan 80 dakikalık sürenin sonunda sınav maratonu saat 12.50 itibarıyla tamamlanmış olacak.

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 LGS için geri sayım başladı!

LGS TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yayımlanan sınav takviminde merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası kapsamında oynayacağı karşılaşma sonrasında ülke genelinde oluşabilecek yoğunluk ihtimali nedeniyle yeni bir değerlendirme yapıldı.

LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 LGS için geri sayım başladı!

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, kutlamalar nedeniyle yaşanabilecek trafik hareketliliği, gürültü ve kalabalığın öğrencilerin sınav performansını etkileyebileceği öngörüldü. Bu nedenle LGS'nin bir gün öne çekilerek 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

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