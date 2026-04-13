Orta Avrupa ülkesi Macaristan, uzun yıllardır devam eden siyasi dengeleri değiştiren kritik bir seçimi geride bıraktı. Yaklaşık 16 yıldır ülkeyi yöneten Başbakan Viktor Orban, sandıktan çıkan sonuçlarla iktidarı kaybetti. Yaşana gelişmelerin ardından kamuoyunca ''Macaristan Avrupa Birliği üyesi mi?'' ve ''Macaristan NATO üyesi mi?'' gibi sorular gündeme getirildi.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi’nin paylaştığı sonuçlara göre Tisza Partisi oyların yarıdan fazlasını alarak parlamentoda çoğunluğu elde etti. Orban’ın liderliğini yaptığı Fidesz Partisi ise önemli ölçüde geride kaldı. Peki, Macaristan Avrupa Birliği üyesi mi, Schengen bölgesinde mi?

Macaristan Avrupa Birliği üyesi mi? AB üye ülkeleri ve Schengen bölgesi farkı

MACARİSTAN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ Mİ?

Orta Avrupa’da yer alan Macaristan 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne katılarak birliğin tam üyesi oldu.

Macaristan'ın AB üyeliği Avrupa’daki genişleme sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendirilirken ülke siyasi ve ekonomik olarak AB ile tam entegrasyon sürecine dahil oldu.

MACARİSTAN SCHENGEN BÖLGESİNDE Mİ?

Macaristan 2007 yılından itibaren Schengen Bölgesi içinde yer alıyor. Bu sayede Schengen ülkeleri arasında yapılan seyahatlerde pasaport kontrolü uygulanmıyor.

Yani Macaristan Avrupa içi serbest dolaşım sistemine (Schengen) dahil olan devletler arasında bulunuyor.

MACARİSTAN NATO ÜYESİ Mİ?

NATO Avrupa ve Kuzey Amerika’dan toplam 32 ülkeden oluşuyor. Macaristan ise 12 Mart 1999 tarihinde NATO’ya katıldı.

NATO üye ülkeleri: ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Türkiye, İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Polonya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Finlandiya ve İsveç.

AB ÜYE ÜLKELERİ VE SCHENGEN BÖLGESİ FARKI NEDİR?

Avrupa Birliği ile Schengen sistemi birbirinden farklı sistemler. Avrupa Birliği; ekonomi, siyaset ve hukuk alanlarında ortak kurallar ve iş birliği sunan kapsamlı bir birliktir. Schengen ise yalnızca sınır kontrollerinin kaldırılmasını ve ülkeler arasında serbest dolaşımı sağlayan bir sistemdir.

Her Avrupa Birliği ülkesi Schengen’e dahil değildir. Aynı şekilde Schengen sistemine dahil olup Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler de bulunmaktadır. Örneğin İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn Schengen’e dahil olmalarına rağmen Avrupa Birliği üyesi değildir.



