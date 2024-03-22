Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! Türkiye’nin Macaristan 11’i belli oldu mu, açıklandı mı?

Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! Türkiye’nin Macaristan 11’i belli oldu mu, açıklandı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! Türkiye’nin Macaristan 11’i belli oldu mu, açıklandı mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Macaristan Türkiye ilk 11’i! | Türkiye, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Macaristan deplasmanına konuk olacak. Saat 22.45’te başlayacak Macaristan Türkiye maçının 11’i merakla bekleniyor. Peki, Macaristan Türkiye milli maç 11’i belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri!

Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! A Milli Takım’ın Macaristan karşısında sahaya çıkacağı 11 merakla bekleniyordu. Arda Güler’in uzun sakatlık sürecinin ardından Macaristan maçında kadroda olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Macaristan Türkiye maçı kadrosunda Arda Güler var mı? İşte Macaristan Türkiye ilk 11’i!

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI İLK 11

Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri belli oldu:

Türkiye’nin 11’i: Mert, Zeki, Samet, Ozan, Rıdvan, İsmail, Orkun, Hakan, Yunus, Kenan, Enes.

Macaristan’ın 11’i: Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

MACARİSTAN TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI KAÇTA BAŞLIYOR?

Macaristan Türkiye maçı Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! Türkiye’nin Macaristan 11’i belli oldu mu, açıklandı mı? - 1. Resim

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇLARI

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle cevap verdi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Macaristan Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Macaristan Türkiye milli maçını kim yönetiyor, hakemin adı ne? - HaberlerMacaristan Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Macaristan Türkiye milli maçını kim yönetiyor, hakemin adı ne?Kate Middleton kanser mi oldu? - HaberlerKate Middleton kanser mi oldu?Macaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerMacaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda, nereden izlenir?Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi? - HaberlerHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a saldırı! Lütfü Savaş'ın sağlık durumu iyi mi?Barajların doluluk oranı 79.72'ye yükseldi - HaberlerBarajların doluluk oranı 79.72'ye yükseldiAydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldı - HaberlerAydın seçim anketi 2024! (ORC Araştırma) Mustafa Savaş-Özlem Çerçioğlu anket sonucu paylaşıldıBursa seçim anketi 2024! (ORC ARAŞTIRMA) Alinur Aktaş-Mustafa Bozbey anket sonucu paylaşıldı - HaberlerBursa seçim anketi 2024! (ORC ARAŞTIRMA) Alinur Aktaş-Mustafa Bozbey anket sonucu paylaşıldıOfsayt kuralında değişiklik! Yarı otomatik ofsayt sistemi değişiyor mu? IFAB adım atmaya hazırlanıyor - HaberlerOfsayt kuralında değişiklik! Yarı otomatik ofsayt sistemi değişiyor mu? IFAB adım atmaya hazırlanıyorYurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi? - HaberlerYurt dışındakiler yerel seçimde oy kullanabilir mi?Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Sena hanım oldu - HaberlerYemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL ödülün sahibi Sena hanım oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...