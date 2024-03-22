Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! Türkiye’nin Macaristan 11’i belli oldu mu, açıklandı mı?

Macaristan Türkiye ilk 11’i! | Türkiye, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Macaristan deplasmanına konuk olacak. Saat 22.45’te başlayacak Macaristan Türkiye maçının 11’i merakla bekleniyor. Peki, Macaristan Türkiye milli maç 11’i belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri!

Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri! A Milli Takım’ın Macaristan karşısında sahaya çıkacağı 11 merakla bekleniyordu. Arda Güler’in uzun sakatlık sürecinin ardından Macaristan maçında kadroda olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Macaristan Türkiye maçı kadrosunda Arda Güler var mı? İşte Macaristan Türkiye ilk 11’i!

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI İLK 11

Macaristan Türkiye maçı ilk 11’leri belli oldu:

Türkiye’nin 11’i: Mert, Zeki, Samet, Ozan, Rıdvan, İsmail, Orkun, Hakan, Yunus, Kenan, Enes.

Macaristan’ın 11’i: Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

MACARİSTAN TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI KAÇTA BAŞLIYOR?

Macaristan Türkiye maçı Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇLARI

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle cevap verdi.