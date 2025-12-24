Sosyal medyada ürettiği içerikler ve modellik çalışmalarıyla dikkat çeken Melisa Fidan Çalışkan ismi gündeme geldi. Son günlerde hayatı ve biyografisine ilişkin aramalar yoğunlaşırken "Melisa Fidan Çalışkan kimdir, kaç yaşında" araştırılıyor.

Dijital platformlarda öne çıkan ve moda dünyasında adından söz ettiren Melisa Fidan Çalışkan, özellikle sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimlerden biri oldu. Kariyeri, yaşı ve yaptığı çalışmalar gündeme geldi.

MELİSA ÇALIŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Fidan Çalışkan, modellik yapan ve sosyal medya influencer’ı olarak tanınan genç bir isim. Moda ve hayat tarzı içerikleriyle özellikle Instagram ve TikTok platformlarında dikkat çekiyor.

21 yaşında olan Çalışkan, 2004 yılında doğdu. Yaklaşık 170 cm boyunda olduğu bilinen Çalışkan, markalarla yaptığı iş birlikleri ve dijital projelerle adını duyurdu. Son dönemde sosyal medyada gündeme gelen isimlerden biri oldu.

