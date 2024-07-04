Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Merih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor

Merih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncularından biri olan Merih Demiral, performansı ile dikkatleri üzerine çekerken EURO 2024 Avusturya maçında gol sevinci de gündem oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Merih Demiral hangi takımda oynuyor 2024 merak edilirken oynadığı takımları haberimizde derledik.

Milli Takımın sevilen oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral, başarısı ile adından söz ettirirken geçtiğimiz günlerde Türkiye - Avusturya maçında gol sonrası sevinci çok konuşuldu. Hakkında araştırılanlar arasında ise hangi takıma gitti, nerede oynadı yer aldı. İşte futbol kariyeri...

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR, NEREDE 2024?

Demiral, 2024 yılında Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında oynuyor.

Fenerbahçe'nin altyapısında futbol oynamaya başlayan isim 2016 yılında Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladıktan 1 sene sonra Sporting B takımına gitti. 

Merih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor - 1. Resim

Ağustos 2018'de Alanyaspor'a kiralanmasının ardından sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer olmuştu. Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonu ile kiralanmasının ardından sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı.

Birkaç gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığıyla Juventus'a giden isim 2 sezon forma giydi. 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda başarılı olan isim 2021 Ağustos'ta 20 milyon satın alma opsiyonu ile beraber Atalanta'ya kiralandı.

2023 yılında ise şu an forma giydiği El-Ehli takımına transfer oldu.

Merih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor - 2. Resim

MERİH DEMİRAL MİLLİ TAKIM İSTATİSTİK VE BAŞARILARI

Merih Demiral, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine forma giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine katılan isim birçok karşılaşmada forma giydi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Avusturya ile oynanan mücadelede ilk 11 olarak başlayan isim, 2-1'lik skorla maçı kazanmamızda büyük rol oynadı. 1. ve 59. dakikada attığı gollerin ardından UEFA tarafından maçın adamı ödülü verildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Oyuncu Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi! Damat nikah masasından kaçtıErdoğan "Yeniden görüşebiliriz" demişti! Suriye konusunda 4 maddelik çözüm önerisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
9. yargı paketine göre, evlenenler kızlık soyadını eşinin soyadıyla beraber kullanabilecek - Haberler9. yargı paketine göre, evlenenler kızlık soyadını eşinin soyadıyla beraber kullanabilecekAlmanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Gladbeck şehrinde doğdu - HaberlerAlmanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Gladbeck şehrinde doğduBugün maç oynanmayacak olan EURO 2024'te çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da oynanacak - HaberlerBugün maç oynanmayacak olan EURO 2024'te çeyrek final maçları 5-6 Temmuz'da oynanacak3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumuna göre Kıymet, 17 puanla birinci oldu - Haberler3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumuna göre Kıymet, 17 puanla birinci olduAkdeniz açıklarındaki 4.2 büyüklüğündeki deprem Mersin'de hissedildi - HaberlerAkdeniz açıklarındaki 4.2 büyüklüğündeki deprem Mersin'de hissedildiİBB, 77 kişilik personel alımında engelli bireyler için 50 kişilik özel kontenjan var - HaberlerİBB, 77 kişilik personel alımında engelli bireyler için 50 kişilik özel kontenjan var
Sonraki Haber Yükleniyor...