Merih Demiral, 28 numaralı forma ile El-Ehli takımında oynuyor

A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncularından biri olan Merih Demiral, performansı ile dikkatleri üzerine çekerken EURO 2024 Avusturya maçında gol sevinci de gündem oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Merih Demiral hangi takımda oynuyor 2024 merak edilirken oynadığı takımları haberimizde derledik.

Milli Takımın sevilen oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral, başarısı ile adından söz ettirirken geçtiğimiz günlerde Türkiye - Avusturya maçında gol sonrası sevinci çok konuşuldu. Hakkında araştırılanlar arasında ise hangi takıma gitti, nerede oynadı yer aldı. İşte futbol kariyeri...

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR, NEREDE 2024?

Demiral, 2024 yılında Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında oynuyor.

Fenerbahçe'nin altyapısında futbol oynamaya başlayan isim 2016 yılında Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladıktan 1 sene sonra Sporting B takımına gitti.

Ağustos 2018'de Alanyaspor'a kiralanmasının ardından sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer olmuştu. Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonu ile kiralanmasının ardından sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı.

Birkaç gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığıyla Juventus'a giden isim 2 sezon forma giydi. 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda başarılı olan isim 2021 Ağustos'ta 20 milyon satın alma opsiyonu ile beraber Atalanta'ya kiralandı.

2023 yılında ise şu an forma giydiği El-Ehli takımına transfer oldu.

MERİH DEMİRAL MİLLİ TAKIM İSTATİSTİK VE BAŞARILARI

Merih Demiral, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine forma giydi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine katılan isim birçok karşılaşmada forma giydi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Avusturya ile oynanan mücadelede ilk 11 olarak başlayan isim, 2-1'lik skorla maçı kazanmamızda büyük rol oynadı. 1. ve 59. dakikada attığı gollerin ardından UEFA tarafından maçın adamı ödülü verildi.