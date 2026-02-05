2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav yerlerine ilişkin yapılacak resmi duyurulara odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesiyle birlikte sınav merkezleri netlik kazanacak. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Askeri öğrenci olma hedefiyle 2026 MSÜ sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav günü hangi okulda ve salonda sınava gireceğini gösteren belgelerin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamaları doğrultusunda süreç yakından takip ediliyor.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav takvimi doğrultusunda adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, genellikle sınavdan yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor.

2025 yılında sınav giriş belgeleri 13 Şubat'ta açıklanmış sınav ise 23 Şubat tarihinde uygulanmıştı. Bu sene de benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor.

MSÜ 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

MSÜ 2026 sınav giriş belgesi henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Başvuru ve geç başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM’nin duyurularını yakından takip etmeye başladı.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgelerini görüntüleyebilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

MSÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test, tek kitapçık halinde adaylara verilirken, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyecek. Sınav süresi ise 165 dakika olarak belirlendi. 2026 MSÜ Başvuru Kılavuzu'na göre sınavdaki soru dağılımı şu şekilde:

TÜRKÇE (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER

Tarih (5 Soru)

Coğrafya (5 Soru )

Felsefe (5 Soru )

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave

Felsefe soruları) (5 Soru )

TEMEL MATEMATİK (40 Soru)

FEN BİLİMLERİ

Fizik (7 Soru)

Kimya (7 Soru)

Biyoloji (6 Soru

