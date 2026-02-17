Ramazan Bayramı 2026 takvimi merak konusu oldu. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan ayı, 3 gün sürecek bayramla uğurlanacak. Tatil planları yapan vatandaşlar, bayramın başlangıç ve bitiş tarihini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının başlangıcı, Ay’ın hareketlerine göre hesaplanan Hicri takvime göre belirlenir. Hicri yıl, Güneş esaslı Miladi yıldan yaklaşık 11 gün daha kısa olduğu için Ramazan her yıl Miladi takvimde 10-11 gün daha erken başlar. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.



Ramazan Bayramı ne zaman, yılın ilk bayramına kaç gün var? 2026 bayram takvimi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek⁠ Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak⁠

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma

1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi

2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar

3 Şevval 1447

RAMAZAN AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) [İbni Mace, Taberani]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.) [İsfehanî]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

BAYRAMLARDA NELER YAPILIR?

Îyd, bayram demektir. Her yıl, Ramazan ayında ve Arefe gününde günahları affedildiği için Müslümanların sevindikleri, sürurlarının avdet ettiği, tekrar geldiği için Îyd denildi.

Bayram günü aile, çoluk çocuk ve yakın akrabaya güzel ve güler yüzle muamele eylemelidir. Dargın olanları barıştırmak, akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir.

Şevval ayının birinci günü Fıtır Bayramının birinci günüdür. Bu günde, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Bayram namazlarının şartları, cuma namazının şartları gibidir. Fakat, burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Bayram namazı iki rekattir, cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatte, Sübhânekeden sonra, üç kere Tekbîr-i zevâid söylenir. Yani eller üç defa kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde, iki yana uzatılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam efendi yüksek sesle, Fatiha ve zamm-ı sûre okuduktan sonra, doğru rüküya eğilinir. İkinci rekatte, önce Fatiha ve zamm-ı sûre okunup, sonra, iki el, yine üç kere kulaklara kaldırılır. Üçünde de yanlara sallandırılır. Dördüncü tekbirde, kulaklara kaldırılmayıp, rüküya eğilinir. Birinci rekatte beş, ikinci rekatte dört tekbir getirilmektedir.

