Üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaib gecesi, İslam dünyasında manevi anlamı ve faziletiyle öne çıkan mübarek geceler arasında yer alıyor. Bu özel gecede yapılacak ibadetler ve dikkat edilmesi gerekenler merak ediliyor. İşte Regaip gecesi ibadetleri...

Receb ayının ilk cuma gecesi olarak kabul edilen Regaib gecesi, dua ve ibadetle ihya edilen önemli zaman dilimlerinden biri olarak görülüyor. Müslümanlar bu gecenin anlamı, süresi ve hangi ibadetlerin yapılabileceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

REGAİB GECESİ NELER YAPILIR?

Regaib gecesi, Receb ayının ilk cuma gecesine denk gelir ve perşembe gününü cumaya bağlayan akşam başlar. İslam alimlerine göre bu gece, manevi anlamda arınma, tevbe ve istiğfar için önemli fırsatlar sunar.

Bu gecede özel olarak farz kılınmış bir namaz bulunmaz. Ancak Müslümanların bu vakti ibadetle geçirmesi, Kur’an-ı Kerim okuması, Allah’ı zikretmesi ve samimi dualarda bulunması tavsiye edilir. Regaib gecesi, perşembe günü öğle namazından sonra başlar ve cuma günü imsak vaktine kadar devam eder.

REGAİB GECESİ İBADETLERİ

Regaib gecesinde kazası bulunanların kaza namazı kılması, kazası olmayanların ise nafile namazlarla geceyi ihya etmesi önerilir. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbih, salavat ve istiğfar bu gecede öne çıkan ibadetler arasında yer alır. İlim öğrenmenin ve özellikle ilmihal bilgileriyle meşgul olmanın da faziletli olduğu belirtilir.

Oruç tutmak isteyenler için de Receb ayı önemli kabul edilir. Yalnız cuma günü oruç tutmanın mekruh olabileceği ifade edildiğinden, perşembe-cuma veya cuma-cumartesi günleri birlikte oruç tutulması daha uygun görülür. Regaib gecesinde yapılan duaların kabul edileceğine dair hadisler bulunuyor. Bu nedenle Müslümanlar bu geceyi manevi kazanç için değerlendirmeye çalışmaktadır.

