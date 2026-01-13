Kar yağışı ve buzlanma riski Karadeniz’de eğitimi aksattı. Sinop ve Samsun’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için valiliklerden peş peşe tatil ve idari izin kararları geldi. Öğrenci ve veliler ''Sinop ve Samsun'da okullar tatil mi?'' merak ederken 14 Ocak Sinop ve Samsun Valiliği duyurusu gecikmedi! İşte kar tatili ilan ediler ilçeler...

Sinop ve Samsun'da okullar tatil mi sorusu cevap ararken valilik açıklamaları art arda geldi! Yetkililer, Sinop ve Samsun genelinde açıklanan tabloların hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini belirterek velilerin ve öğrencilerin valilik ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyurularını yakından takip etmeleri gerektiğini bildirdi. İşte Samsun ve Sinop kar tatili olan ilçeler...

SİNOP’TA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Sinop’ta 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için valilik tarafından alınan karar doğrultusunda il genelinde tam kapsamlı bir okul tatili uygulanmıyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Merkez ilçe ile Ayancık, Saraydüzü ve Türkeli’nde taşımalı eğitim bir gün süreyle durdurulurken, Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde ise bazı bölgelerde kısmi tatil kararı alındı. Taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerle birlikte görev yapan engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

SAMSUN’DA OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Samsun’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilen yerler ilçe ve okul bazında belirlendi. İl genelinde tüm okulları kapsayan bir tatil kararı bulunmazken, birçok ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir günlük ara verildi.

Bazı ilçelerde ise belirli okullarda eğitim durduruldu. Ayvacık’ta tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, diğer ilçelerde kararlar mahalle, okul ve taşıma durumuna göre şekillendirildi.

Samsun'da 14 Ocak 2026 tatil ilan edilen ilçelerin tamamı için tıklayınız.

