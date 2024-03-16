Son anket sonuçlarına göre İzmir'de Cemil Tugay, Hamza Dağ’dan 2,3 puan önde

İzmir için son seçim anketi belli oldu. İzmir'de kim önde? Seçim yaklaşırken gözler İzmir'e çevrildi. Yarışta önde olan isim merak konusu oldu. Peki, son anket sonuçları ne diyor? Özdemir Araştırma son İzmir anketini duyurdu. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuç...İzmir'de Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı? 2024 son seçim anketleri ne diyor? Seçmenin nabzını yoklayan son anket sonuçları haberimizde.

İzmir Büyükşehir son seçim anketi sonuçları ne diyor, sorusu seçmenler tarafından sorgulanmaya başlandı. 31 Mart yerel seçimlerinde adayların netleşmesiyle anket çalışmaları hız kazandı. Seçmen İzmir 'i hangi adaya emanet edecek? CHP adayı Cemil Tugay mı Ak Parti adayı Hamza Dağ mı? Kim önde? İzmir'de anket sonuçları kimi işaret ediyor? İşte son anket sonuçları.

İZMİR YEREL SEÇİM ANKETİ 2024

Özdemir Araştırma, İzmir için son anket sonuçlarını açıkladı. Özdemir Araştırma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cemil Tugay ile Hamza Dağ adının da yer aldığı anket sonuçlarını paylaştı. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

CEMİL TUGAY MI HAMZA DAĞ MI ÖNDE?

Özdemir Araştırma tarafından 11-13 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan ankette İzmir'de Cemil Tugay, Hamza Dağ’dan 2,3 puan önde çıktı.

Güncel 2024 anket araştırmasına göre;

(CHP) Cemil Tugay: yüzde 36,7

(AK Parti) Hamza Dağ: yüzde 34,4

(Zafer Partisi) Naşit Birgüvi: yüzde 9,9

(DEM) Türkan Aslan: yüzde 7,3

(İYİ Parti) Ümit Özlale: yüzde 6,6

(YRP) Cemal Arıkan: yüzde 1,6

Diğer Adaylar: yüzde 3,4