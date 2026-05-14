Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ikramiye ve maaş ödemelerinin tarihleri netleşirken, gözler 4A-4B-4C mayıs ayı maaş ödeme takvimine çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamayla birlikte emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemeler kapsamında emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi! 4A-4B-4C Mayıs ayı maaş ödeme günleri

Bakan Işıkhan açıklamasında, “Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde banka hesaplarına yatırılacak” ifadelerini kullandı. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emeklinin ödeme takvimi netleşmiş oldu.

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tutarında değişiklik yapılmadı. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emeklilere 4 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Ödemeler maaş alınan banka hesaplarına otomatik şekilde aktarılacak. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Arefe günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

4A-4B-4C MAYIS AYI MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek. Maaş ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20, 21 ve 22’si olan emekliler ödemelerini mevcut günlerinde alacak.

Maaş ödeme günü ayın 23 ve 24’ü olan SSK emeklilerinin ödemeleri 21 Mayıs’ta yapılacak. Ayın 25 ve 26’sında maaş alan emeklilerin ödemeleri ise 22 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.

Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi açıklandı. Maaş ödeme günü ayın 25 ve 26’sı olan Bağ-Kur emeklileri 21 Mayıs’ta, ayın 27 ve 28’i olanlar ise 22 Mayıs’ta maaş ve ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri ise 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

