Bu akşam yayınlanacak Türkiye - Romanya maçı nedeniyle Survivor 2026 bu akşam var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda 26 Mart 2026 Perşembe TV8 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TV8 yayın akışında yaşanan değişiklik, Survivor izleyicilerinin dikkatini çekti. Survivor 2026’nın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edilirken, gözler TV8 yayın akışına gelmişti.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Survivor, 26 Mart akşamı tamamen yayından kaldırılmadı sadece yayın saati değişti. TV8'de Türkiye - Romanya maçı nedeniyle yayın akışında değişiklik yapıldı. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacağı için Survivor’ın yayın saati ileri alındı.

Normal şartlarda akşam kuşağında yayınlanan yarışma, bu akşam için planlanan milli maç yayını nedeniyle gecikmeli olarak izleyiciyle buluşacak. Bu durum, özellikle düzenli izleyiciler arasında “bu akşam yok mu?” sorusunun gündeme gelmesine neden oldu.

SURVİVOR 2026 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 2026 sezonunun yeni bölümü, 26 Mart Perşembe akşamı saat 22.15’te yayınlanması bekleniyor. Milli maçın ardından ekrana gelecek olan bölüm, aynı gün içerisinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

TV8 yayın akışına göre günün programları da netleşti. Sabah saatlerinden itibaren farklı içeriklerle devam eden akışta, 20.00'de Türkiye - Romanya maçı, ardından Survivor yeni bölüm yer alıyor. Gece saatlerinde ise Survivor Ekstra programı canlı olarak yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI 26 MART 2026 PERŞEMBE

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Türkiye-Romanya maçı

22.15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (yeni bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

