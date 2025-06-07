Survivor Finali ne zaman, nerede? 2025 Survivor şampiyonu belli oluyor!

Survivor All Star 2025’te nefesler tutuldu. Finale kalacak isimler belli olmaya başladı. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star-Gönüllüler’de sona yaklaşıldı. Survivor büyük finalin tarihi ve yeri ise merak konusu oldu.

Survivorbüyük final için geri sayım başladı. Sezon boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından finale kalan ilk isim Batuhan Karacakaya oldu. İstanbul’daki büyük finale adını yazdıran Batuhan’ın ardından finale kalacak diğer yarışmacılar için de geri sayım başladı.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

2025 Survivor sezonunda büyük finale adım adım yaklaşılırken yarışmanın son 5 yarışmacısı Batuhan, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi oldu. İlk finalist koltuğuna Batuhan yerleşirken, finale çıkacak ikinci isim için halk oylaması başladı.

Survivor All Star 2025 final haftası 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Büyük final İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesinde yapılacak. Yarışmanın final bölümleri üç gün sürecek ve her akşam saat 19.00’da başlayacak.

SURVİVOR FİNAL BİLETİ NE KADAR?

Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı. Üç gün sürecek final maratonunda her gün için farklı bilet fiyatları belirlendi. İşte Survivor final bileti fiyatları:

11 Haziran 2025 bilet fiyatı: 450 TL

12 Haziran 2025 bilet fiyatı: 550 TL

13 Haziran 2025 bilet fiyatı: 650 TL

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Survivor All Star 2025’in finali, İstanbul’un en prestijli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin Beykoz’da yer alan Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

SURVİVOR FİNALİNDE KİMLER YARIŞACAK?

Büyük finale kalmak için mücadele eden yarışmacılar arasında Batuhan ilk finalist oldu. Adem, Volkan, Ayşe ve Sevgi ise halk oylaması sonucu belirlenecek ikinci finalistlik için yarışıyor.