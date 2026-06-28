Karadeniz kıyılarında etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede denize girişler geçici olarak durduruldu. Valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe yapılan açıklamalarla, kuvvetli rüzgar ve elverişsiz deniz şartları nedeniyle bazı sahillerde denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi. Vatandaşlar ise ''Tekirdağ, Kırklareli ve Düzce'de denize girmek yasak mı?'' sorusunu gündeme getirdi.

Tekirdağ, Kırklareli ve Düzce'de denize girmek yasak mı merak edilirken güvenlik amacıyla alınan karar kapsamında cankurtaran ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşlara uyarılara uymaları çağrısında bulunuldu. Peki hangi il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı?

Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasak mı? 6 ilçede denize girmek yasaklandı!

TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, SAKARYA VE DÜZCE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Düzce'nin bazı kıyı bölgelerinde denize girişlere geçici yasak getirildi. Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Kırklareli'nin Vize ilçesinde de kaymakamlık kararıyla tüm sahillerde denize girişlere izin verilmeyeceği açıklandı.

Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasak mı? 6 ilçede denize girmek yasaklandı!

Sakarya'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Düzce'de ise Akçakoca ilçesindeki sahillerde hava ve deniz koşullarının risk oluşturması nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.

Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasak mı? 6 ilçede denize girmek yasaklandı!

DENİZE GİRMENİN YASAK OLDUĞU İLÇELER

Denize giriş yasağı Tekirdağ'ın Saray, Kırklareli'nin Vize, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde uygulanıyor. Ayrıca Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de Kerpe, Kovanağzı ve Miço plajları dışında kalan sahillerde denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Yetkililer vatandaşlardan yalnızca izin verilen alanlarda denize girmelerini ve sahillerdeki cankurtaran ekiplerinin uyarılarına uymalarını istedi.

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