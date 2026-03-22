Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisinin 22 Mart 2026 tarihli TRT 1 yayın akışında yer alıp almadığı kontrol ediliyor. Bayram haftası nedeniyle birçok bir haftalık ara verdi. Bu nedenle Teşkilat 174. bölüm bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman araştırılıyor.

TRT 1 ekranlarında her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizi Teşkilat’ın akıbeti, Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Birçok yapımın bayram arası vermesi nedeniyle sevilen dizinin hayranları, 22 Mart Pazar günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyor. Başrollerinde güçlü isimlerin yer aldığı yapımın akıbeti, kanalın resmi internet sitesi ve güncel yayın akışıyla birlikte netlik kazandı.

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı, TRT 1 tarafından paylaşılan 22 Mart 2026 tarihli yayın akışıyla cevap buldu. Birçok kanal bayram tatili nedeniyle çekimlerine ve yayınlarına bir hafta ara vermeyi tercih etse de Teşkilat dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Yapılan resmi duyuruya göre sevilen yapım, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat’ın heyecan dolu yeni bölümü, 22 Mart 2026 Pazar günü yani bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Son bölümde Güneş'in ölümüyle sarsılan Hilal ve Altay'ın intikam yemini çok konulmuştu. 174. bölümde yaşanacak gelişmeler yakından takip edilecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MART 2026

05:35 Kalk Gidelim

07:55 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5

09:40 Portreler: Veysel

11:20 Hızır

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yurda Dönüş

14:00 Taşacak Bu Deniz

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 Büyük Yolculuk

03:20 Bayram Havası

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş’in ölümüyle Hilal perişan olurken, tüm ekip bu kayıptan derinden etkilenir. Altay, yaşanan bu olayın ardından tüm ekibinin önünde intikam yemini eder. Bu sırada Korkut, çatışma anında yardımına yetişen ve kimliği belirsiz olan gizemli adamın kim olduğunu ve amacını çözmeye çalışır. Bu yeni karakterin gelişiyle birlikte dizideki tüm dengelerin değişecektir.

Suzan’ı kaybeden Ejder, artık yaşamanın bir anlamı kalmadığını düşünerek gözünü karartır. Ejder’in tek hedefi Rutkay’ı öldürmektir ve bu uğurda her şeyi göze alır. Diğer tarafta, Teşkilat’ın uzun süredir peşinde olduğu Davut, beklenmedik bir şekilde kendi rızasıyla teslim olur. Ekip, bu ani teslimiyetin altında büyük bir oyun ve tuzak olduğunu hemen fark eder.

Davut’un planladığı terör saldırısını engellemek için Altay vakit kaybetmeden harekete geçer. Ancak saldırıya dakikalar kala Altay’ın karargah ile olan tüm iletişimi kesilir. Altay’ın sahadaki yalnızlığı ve iletişimsizliği, karargahtaki Cevher’i çok kritik ve zor bir karar vermeye zorlar.

