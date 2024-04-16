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Timur'un Bahar'ı aldattığı açığa çıkıyor! Bahar yeni bölüm 16 Nisan'da ekranlarda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Timur&#039;un Bahar&#039;ı aldattığı açığa çıkıyor! Bahar yeni bölüm 16 Nisan&#039;da ekranlarda

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinin 9. bölüm fragmanında Timur'un Bahar'ı aldattığının öğrenildiği görüldü. Salı akşamları yayınlanan Bahar dizisi bayram tatili nedeniyle bir hafta ara vermişti. Dizinin yeni bölümü, fragman detayları, Bahar aldatıldığını öğrendi mi konuları araştırılıyor.

Bayram nedeniyle bir hafta yayına ara veren Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlanan fragmanla belli oldu. Timur'un yalanlarının ortaya çıktığı bölüm ne zaman, 9. bölümün konusu gündeme geldi.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı Bahar dizisinde 9. bölüm fragmanıyla beraber dizide gerçekler açığa çıkıyor...

Son bölümde Rengin'in hastaneye kaldırılmasının Timur'un davranışlarındaki farklılığı gören Bahar'ın içindeki şüphe yeniden açığa çıktı.

Ardından 8. bölümün final sahnesinde Timur ve Rengin hastane odasındayken odaya giren kişi tarafından görüldü.  Timur'un Bahar'ı aldattığı açığa çıkıyor! Bahar yeni bölüm 16 Nisan'da ekranlarda - 1. Resim

Onları kimin gördüğü belli olmasa da Rengin'in eşi Can, Bahar veya Aziz Uras'ın görmüş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyordu ki yayınlanan ikinci fragmanla Aziz Uras ihtimali ön plana çıktı.

Hastane çalışanlarının bağış gecesinde bir araya geldiği gecede Rengin'in Timur'u sıkıştırmasıyla bir karar vermek zorunda olan Timur ikilemde kalıyor. Timur'un Bahar'ı aldattığı açığa çıkıyor! Bahar yeni bölüm 16 Nisan'da ekranlarda - 2. Resim

Yayınlanan 9. bölüm 2. fragmanıyla Aziz Uras'ın babasına "Annemi, beni sen herkesi kandırmışsın" demesi üzerine Timur'la Rengin'i gören kişinin o olduğu düşünülüyor.

Rengin, Timur ve Parla'nın yemeğe çıktıkları akşam Umay'ın bulundukları restorana gelerek babasının ilişkisini öğreniyor. Timur'un Bahar'ı aldattığı açığa çıkıyor! Bahar yeni bölüm 16 Nisan'da ekranlarda - 3. Resim

Bahar ise arkadaşı Çağla'yla Timur'la alakalı gerçekleri öğrenmek için harekete geçiyor. 

Yeni bölüm 16 Nisan 2024 Salı günü saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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