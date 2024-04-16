Timur'un Bahar'ı aldattığı açığa çıkıyor! Bahar yeni bölüm 16 Nisan'da ekranlarda

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinin 9. bölüm fragmanında Timur'un Bahar'ı aldattığının öğrenildiği görüldü. Salı akşamları yayınlanan Bahar dizisi bayram tatili nedeniyle bir hafta ara vermişti. Dizinin yeni bölümü, fragman detayları, Bahar aldatıldığını öğrendi mi konuları araştırılıyor.

Bayram nedeniyle bir hafta yayına ara veren Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlanan fragmanla belli oldu. Timur'un yalanlarının ortaya çıktığı bölüm ne zaman, 9. bölümün konusu gündeme geldi.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı Bahar dizisinde 9. bölüm fragmanıyla beraber dizide gerçekler açığa çıkıyor...

Son bölümde Rengin'in hastaneye kaldırılmasının Timur'un davranışlarındaki farklılığı gören Bahar'ın içindeki şüphe yeniden açığa çıktı.

Ardından 8. bölümün final sahnesinde Timur ve Rengin hastane odasındayken odaya giren kişi tarafından görüldü.

Onları kimin gördüğü belli olmasa da Rengin'in eşi Can, Bahar veya Aziz Uras'ın görmüş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyordu ki yayınlanan ikinci fragmanla Aziz Uras ihtimali ön plana çıktı.

Hastane çalışanlarının bağış gecesinde bir araya geldiği gecede Rengin'in Timur'u sıkıştırmasıyla bir karar vermek zorunda olan Timur ikilemde kalıyor.

Yayınlanan 9. bölüm 2. fragmanıyla Aziz Uras'ın babasına "Annemi, beni sen herkesi kandırmışsın" demesi üzerine Timur'la Rengin'i gören kişinin o olduğu düşünülüyor.

Rengin, Timur ve Parla'nın yemeğe çıktıkları akşam Umay'ın bulundukları restorana gelerek babasının ilişkisini öğreniyor.

Bahar ise arkadaşı Çağla'yla Timur'la alakalı gerçekleri öğrenmek için harekete geçiyor.

Yeni bölüm 16 Nisan 2024 Salı günü saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.